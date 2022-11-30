Магнітна буря накриє Землю найближчим часом: як уберегти організм

Сильна магнітна буря впаде на Землю сьогодні, 30 листопада. За прогнозами фахівців, ця буря сягне 5 рівня (G1).

Що відомо про цю бурю і як допомогти організму в такий період – читайте нижче.

При магнітних бурях (геомагнітних або сонячних) відбувається викид сонячної маси, спалахи на поверхні Сонця та інші явища, які розсіюються енергією на всі боки, у тому числі й у бік Землі.

При зіткненні із магнітосферою Землі ця енергія провокує геомагнітну активність. Насамперед такі спалахи можуть відчувати метеочутливі люди, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями.

Якщо буря сильна (від 4 рівня та вище), то її можуть відчути й здорові люди. Зазвичай такі бурі викликають невелике нездужання, головний біль, відчуття сонливості та сильної втоми.

Сильна буря 5 рівня почала діяти ще в ніч із 29 по 30 листопада. Свого піку вона досягне ближче до полудня і вже після 18:00 піде на спад.

Які неприємності може спричинити магнітна буря:

Головний біль, запаморочення

Порушення серцевого ритму, стрибки тиску

Сонливість, порушення концентрації, підвищена втома

Дратівливість, різкі перепади настрою, депресивні настрої, апатія

Агресія, загострення тривожності

Біль у суглобах та м'язах

Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в такі дні

Вранці бажано зробити мінімальну зарядку та прийняти контрастний душ. Намагайтеся не налягати на каву, частину своєї денної норми замініть чаєм. Пийте більше води.

Намагайтеся повноцінно поснідати й, якщо погода дозволяє - прогуляйтеся вранці пішки.

У такі дні потрібно повноцінно висипатися, дотримуватись нормального режиму дня та повноцінно харчуватися. Виключіть алкоголь, шкідливу, солону та гостру їжу.

Також бажано знизити фізичні та психоемоційні навантаження протягом дня, а ввечері відпочити.

Людям із хронічними захворюваннями потрібно тримати під руками необхідні ліки, більше відпочивати та знизити навантаження.