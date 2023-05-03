Магнитная буря накроет в ближайшие часы: как избежать головной боли

Магнитная буря средней интенсивности ожидается в ближайшие несколько часов. Она будет непродолжительной и уже к 4 мая геомагнитная обстановка начнет успокаиваться. Однако эта буря достигнет индекса 4, а значит головная боль может быть у многих людей.

Как уберечься от ухудшения самочувствия во время магнитной бури - читайте в материале ниже.

Магнитная буря 3 мая

По данным Spaceweather, небольшая магнитная буря 3 мая спровоцирована слабыми выбросами на Солнце в прошлые выходные. Эта буря достигнет уровня 4, класса G1.

Такая буря может вызвать ухудшение самочувствие, вялость, сонливость, головные боли и мигрени. Особенно подвержены влияниям таких бурь люди с повышенной метеочувствительностью, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и младенцы.

На спад буря пойдет в ночь с 3 на 4 мая. К утру четверга геомагнитная обстановка успокоится.

Какие симптомы вызывает магнитная буря

Самые частые жалобы в дни магнитных бурь - сонливость, повышенная утомляемость, головная боль, вялость.

Также могут быть такие симптомы:

Головокружение

Мигрень

Туман в голове

Скачки артериального давление

Аритмии

Тошнота, проблемы с пищеварением

Слабость

Нарушение концентрации

Бессонница или повышенная сонливость

Упадок сил, апатия

Раздражительность, агрессия

Повышенная тревожность

Обострение хронических заболеваний

Боль в местах прошлых переломов

Боль в костях и суставах

Как можно помочь организму пережить магнитные бури

Старайтесь полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов) и придерживайтесь нормального распорядка дня. Желательно снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать.

Не пропускайте приемы пищи, а в рационе должно быть достаточно овощей, фруктов. Количество кофе стоит снизить и заменить его травяными чаями. Нужно пить больше воды. А вот алкоголь, вредную и жирную пищу лучше исключить.

Состояние утром поможет улучшить контрастный душ или пробежка. Днем стоит подольше погулять на свежем воздухе.

Вечером желательно побыть в спокойной обстановке, почитать книгу или посмотреть легкий фильм. Перед сном - прогуляться, если есть такая возможность.

Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под руками необходимые лекарства, больше отдыхать.