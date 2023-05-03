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Магнитная буря накроет в ближайшие часы: как избежать головной боли

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Среда 03 мая 2023 07:30
Магнитная буря накроет в ближайшие часы: как избежать головной боли Магнитная буря накроет Землю уже сегодня (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря средней интенсивности ожидается в ближайшие несколько часов. Она будет непродолжительной и уже к 4 мая геомагнитная обстановка начнет успокаиваться. Однако эта буря достигнет индекса 4, а значит головная боль может быть у многих людей.

Как уберечься от ухудшения самочувствия во время магнитной бури - читайте в материале ниже.

Магнитная буря 3 мая

По данным Spaceweather, небольшая магнитная буря 3 мая спровоцирована слабыми выбросами на Солнце в прошлые выходные. Эта буря достигнет уровня 4, класса G1.

Такая буря может вызвать ухудшение самочувствие, вялость, сонливость, головные боли и мигрени. Особенно подвержены влияниям таких бурь люди с повышенной метеочувствительностью, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и младенцы.

На спад буря пойдет в ночь с 3 на 4 мая. К утру четверга геомагнитная обстановка успокоится.

Какие симптомы вызывает магнитная буря

Самые частые жалобы в дни магнитных бурь - сонливость, повышенная утомляемость, головная боль, вялость.

Также могут быть такие симптомы:

  • Головокружение
  • Мигрень
  • Туман в голове
  • Скачки артериального давление
  • Аритмии
  • Тошнота, проблемы с пищеварением
  • Слабость
  • Нарушение концентрации
  • Бессонница или повышенная сонливость
  • Упадок сил, апатия
  • Раздражительность, агрессия
  • Повышенная тревожность
  • Обострение хронических заболеваний
  • Боль в местах прошлых переломов
  • Боль в костях и суставах

Как можно помочь организму пережить магнитные бури

Старайтесь полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов) и придерживайтесь нормального распорядка дня. Желательно снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать.

Не пропускайте приемы пищи, а в рационе должно быть достаточно овощей, фруктов. Количество кофе стоит снизить и заменить его травяными чаями. Нужно пить больше воды. А вот алкоголь, вредную и жирную пищу лучше исключить.

Состояние утром поможет улучшить контрастный душ или пробежка. Днем стоит подольше погулять на свежем воздухе.

Вечером желательно побыть в спокойной обстановке, почитать книгу или посмотреть легкий фильм. Перед сном - прогуляться, если есть такая возможность.

Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под руками необходимые лекарства, больше отдыхать.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, когда еще в мае будут магнитные бури.

А также писали о том, как можно облегчить головную боль или мигрень.

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Магнитная буря головная боль