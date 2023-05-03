Магнитная буря накроет в ближайшие часы: как избежать головной боли
Магнитная буря средней интенсивности ожидается в ближайшие несколько часов. Она будет непродолжительной и уже к 4 мая геомагнитная обстановка начнет успокаиваться. Однако эта буря достигнет индекса 4, а значит головная боль может быть у многих людей.
Как уберечься от ухудшения самочувствия во время магнитной бури - читайте в материале ниже.
Магнитная буря 3 мая
По данным Spaceweather, небольшая магнитная буря 3 мая спровоцирована слабыми выбросами на Солнце в прошлые выходные. Эта буря достигнет уровня 4, класса G1.
Такая буря может вызвать ухудшение самочувствие, вялость, сонливость, головные боли и мигрени. Особенно подвержены влияниям таких бурь люди с повышенной метеочувствительностью, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и младенцы.
На спад буря пойдет в ночь с 3 на 4 мая. К утру четверга геомагнитная обстановка успокоится.
Какие симптомы вызывает магнитная буря
Самые частые жалобы в дни магнитных бурь - сонливость, повышенная утомляемость, головная боль, вялость.
Также могут быть такие симптомы:
- Головокружение
- Мигрень
- Туман в голове
- Скачки артериального давление
- Аритмии
- Тошнота, проблемы с пищеварением
- Слабость
- Нарушение концентрации
- Бессонница или повышенная сонливость
- Упадок сил, апатия
- Раздражительность, агрессия
- Повышенная тревожность
- Обострение хронических заболеваний
- Боль в местах прошлых переломов
- Боль в костях и суставах
Как можно помочь организму пережить магнитные бури
Старайтесь полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов) и придерживайтесь нормального распорядка дня. Желательно снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать.
Не пропускайте приемы пищи, а в рационе должно быть достаточно овощей, фруктов. Количество кофе стоит снизить и заменить его травяными чаями. Нужно пить больше воды. А вот алкоголь, вредную и жирную пищу лучше исключить.
Состояние утром поможет улучшить контрастный душ или пробежка. Днем стоит подольше погулять на свежем воздухе.
Вечером желательно побыть в спокойной обстановке, почитать книгу или посмотреть легкий фильм. Перед сном - прогуляться, если есть такая возможность.
Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под руками необходимые лекарства, больше отдыхать.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, когда еще в мае будут магнитные бури.
А также писали о том, как можно облегчить головную боль или мигрень.