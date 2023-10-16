Магнітна буря червоного рівня накриває Землю: що потрібно про неї знати

Сильна магнітна буря К-індексу 5, що відповідає червоному рівню, почала накривати нашу планету. Вона може спричинити погіршення самопочуття у людей, а також створити перешкоди в роботі радіо та електротехніки.

Що відомо про цю магнітну бурю, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дані Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці часто трапляються вибухи, при яких викидається сонячна енергія в різні боки. Ці вибухи бувають різної потужності - у вигляді сплесків чи спалахів. Сонячна енергія у своїй розсіюється у різних напрямах, зокрема й у бік Землі.

Сонячна енергія складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які дуже швидко переміщуються у просторі. Коли вони дістаються магнітосфери Землі та з нею стикаються, вони провокують геомагнітну активність, яку називають магнітною бурею.

Наслідки такого зіткнення бувають різні - від незначних магнітних бур до дуже сильних. Невеликі коливання зазвичай майже не відчутні, а ось бурі понад К-індексом 4 і К-індексом 5 можуть викликати різні наслідки - порушення роботи супутників, GPRS, збої або перешкоди в роботі електромереж, мобільного зв'язку. При сильніших магнітних бурях можливе полярне сяйво.

Деякі люди особливо чутливі до таких коливань і в дні магнітних бурі вони можуть відчувати погіршення самопочуття, головний біль.

Що відомо про магнітну бурю

Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря К-індексу 4 охопила Землю ввечері у понеділок, 16 жовтня.

У вівторок, 17 жовтня, ця буря стане сильнішою, фахівці прогнозують підвищення геомагнітної активності до К-індексу 5, що відповідає бурі червоного рівня.

У середу, 18 жовтня, активність піде на спад і очікується К-індекс 4, що відповідає магнітній бурі середнього рівня. У спокійний стан магнітосфера повернеться лише у четвер, 19 жовтня.

Магнітна буря 17 жовтня (скриншот)

Вплив магнітної бурі на людину

Суперечки та дослідження про вплив магнітної бурі на людину продовжуються досі, і вчені всього світу не мають єдиної думки.

Існує чимало різних досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між погіршенням самопочуття людей на Землі та магнітними бурями.

У такі дні зростає кількість скарг на самопочуття, головний біль. Також люди під час магнітних бур значно частіше звертаються за допомогою до кардіологів.

Часті скарги:

Головний біль, мігрень, запаморочення

Порушення сну: безсоння або підвищена сонливість

Загальне погіршення самопочуття

Швидка стомлюваність, слабкість, зниження працездатності, концентрації

Підвищена тривожність, пригніченість, дратівливість, агресія

Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони мають ризик зазнати впливу високого рівня радіації, а це може в рази збільшити ймовірність виникнення раку.

Що рекомендують лікарі

У дні магнітних бур варто більше уваги приділяти своєму здоров'ю і намагатися без потреби не перевантажувати свій організм. Загальні рекомендації:

Повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин на добу)

Дотримуватись нормального режиму дня

Баланс між роботою та відпочинком

Дотримуватися нормального режиму та раціону харчування

Вживати достатню кількість води

Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі

Зменшити стреси, фізичні та психоемоційні навантаження

При погіршенні самопочуття звертатися за допомогою до лікарів