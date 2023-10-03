Магнітна буря червоного рівня накриває Землю: що треба знати

Сильна магнітна буря накриє Землю вже завтра, 4 жовтня. За прогнозами спеціалістів, ця буря буде потужною й вона досягне К-індекса 5, що відповідає бурі червоного рівня.

Що варто знати про цю магнітну бурю, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дані Meteoagent.

Що таке магнітна буря

Магнітна або сонячна буря - це процес, при якому сплески сонячної енергії розсіюються у всі сторони. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси. Енергія при цьому розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Ця енергія складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які дуже швидко рухаються у просторі. При зіткненні з магнітосферою Землі вони провокують геомагнітну активність.

Наслідки цього зіткнення можуть бути різні - полярні сяйва, порушення роботи супутників, GPRS, електромереж, погіршення мобільного зв'язку. Також багато людей на планеті відчувають погіршення самопочуття та головні болі.

Бурі розрізняють за потужністю: К-індекс 5 та вище - потужні бурі червоного рівня, від К-індексу 4 до К-індексу 3 - бурі середньої потужності, нижче К-індексу 3 - слабкі бурі.

Що відомо про магнітну бурю

Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, Землю накрила потужна буря червоного рівня К-індексу 5.

У вівторок, 3 жовтня, вона набрала обертів у другій половині дня й очікується її вплив увесь день у середу, 4 жовтня.

В четвер, 5 жовтня, буря трохи піде на спад - до К-індексу 4. Повністю магнітосфера прийде у норму тільки у п'ятницю, 6 жовтня.

Магнітна буря 4 жовтня (скріншот)

Як магнітна буря вливає на людство

Вчені всього світу досі не мають однозначного висновку щодо впливу магнітної бурі на самопочуття людини. Хоча існує вже багато досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між погіршенням самопочуття у людей та магнітними бурями.

У дні магнітних бур люди частіше звертаються да допомогою лікарів, особливо - до кардіологів. Переважно вони мають такі скарги:

Головний біль, мігрень

Сонливість, безсоння

Загальне погіршення самопочуття

Слабкість та порушення концентрації

Проблеми з психологічним станом - підвищена тривожність, пригніченість, дратівливість

Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять для астронавтів, які перебувають поза межами захисного екрану земної атмосфери. Вони можуть піддаватися впливу високого рівня радіації, а це у рази збільшує ризик розвитку раку.

Що радять лікарі

Переважно лікарі радять людям, які ж більш чутливі до магнітних бур, більше відпочивати, дотримуватися нормального графіку сну, режиму дня та раціону харчування.

Також важливо пити достатньо рідини, гуляти на свіжому повітрі, зменшувати психоемоційні та фізичні навантаження.

У випадку погіршення самопочуття та при загостренні хронічних захворювань варто звернутися за допомогою до сімейного лікаря.