Магнитная буря красного уровня накрывает Землю: что нужно знать

Сильная магнитная буря накроет Землю завтра, 4 октября. По прогнозам специалистов, эта буря будет мощной и достигнет К-индекса 5, что соответствует буре красного уровня.

Что следует знать об этой магнитной буре, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Магнитная или солнечная буря - это процесс, при котором всплески солнечной энергии рассеиваются во все стороны. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышки солнечной массы. Энергия при этом рассеивается по всем направлениям, включая Землю.

Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), очень быстро двигающихся в пространстве. При столкновении с магнитосферой Земли они провоцируют геомагнитную активность.

Последствия этого столкновения могут быть разные - полярные сияния, нарушения работы спутников, GPRS, электросетей, ухудшение мобильной связи. Также многие на планете испытывают ухудшение самочувствия и головные боли.

Буры различают по мощности: К-индекс 5 и выше - мощные бури красного уровня, от К-индекса 4 до К-индекса 3 - бури средней мощности, ниже К-индекса 3 - слабые бури.

Что известно о магнитной буре

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, Землю накрыла мощная буря красного уровня К-индекса 5.

Во вторник, 3 октября, она набрала обороты во второй половине дня и ожидается ее влияние весь день в среду, 4 октября.

В четверг, 5 октября, буря немного пойдет на спад - до К-индекс 4. Полностью магнитосфера придет в норму только в пятницу, 6 октября.

Магнитная буря 4 октября (скриншот)

Как магнитная буря вливает в человечество

Ученые всего мира до сих пор не имеют однозначного вывода о влиянии магнитной бури на самочувствие человека. Хотя существует уже много исследований, подтверждающих взаимосвязь между ухудшением самочувствия у людей и магнитными бурями.

В дни магнитных бурь люди чаще обращаются за помощью врачей, особенно - к кардиологам. Преимущественно они имеют следующие жалобы:

головная боль, мигрень

Сонливость, бессонница

Общее ухудшение самочувствия

Слабость и нарушение концентрации

Проблемы с психологическим состоянием - повышенная тревожность, подавленность, раздражительность

Наибольшую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, находящихся вне защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высокого уровня радиации, что в разы увеличивает риск развития рака.

Что советуют врачи

Преимущественно врачи советуют людям, которые более чувствительны к магнитным бурям, больше отдыхать, соблюдать нормальный график сна, режим дня и рацион питания.

Также важно пить достаточно жидкости, гулять на свежем воздухе, уменьшать психоэмоциональные и физические нагрузки.

В случае ухудшения самочувствия и при обострении хронических заболеваний следует обратиться за помощью к семейному врачу.