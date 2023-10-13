Магніт для невдач: п'ятниця 13 стане фатальним днем для трьох знаків Зодіаку

Овен

Для вас п'ятниця 13 - найгірший день, не варто ухвалювати важливі рішення. Відмовтеся від будь-яких фінансових операцій. А якщо вам усе ж потрібно зайнятися справами, пов'язаними з грошима, уважно читайте все, що підписуєте.

Є ризик того, що ви можете втратити одночасно все. Фатальний день принесе чимало сварок, стосунки з друзями та родичами можуть різко зіпсуватись. Крім цього, назріває грандіозний скандал між вами та вашою другою половинкою. Будьте дуже обережні і не говоріть того, про що сильно пошкодуєте.

Терези

У вас можуть розпочатися серйозні проблеми на роботі. Колеги начебто перестануть вас слухати і розуміти, це боляче вдарить по самооцінці. Постарайтеся реагувати на усе це без зайвих емоцій, суперечками та скандалами ви лише розлютите своє керівництво.

Також не поспішайте заводити нові знайомства. Поруч із вами захочуть опинитися підлі та підступні люди, які принесуть чимало проблем. Не дозволяйте користуватися власною добротою.

Козеріг

У п'ятницю, 13 ви можете стати магнітом для невдач. Це станеться через те, що ви дозволили негативу затьмарити усі ваші думки про щось гарне. Намагайтеся дотримуватися балансу, адже вдень вас може "кидати" з боку в бік - від розпачу до ейфорії.

Вам варто зберігати пильність та не втрачати концентрацію. Не пропустіть щось важливе. А якщо вам не хочеться спілкуватися з людьми, то дозвольте собі залягти на дно і проведіть день вдома, там вас проблеми не знайдуть.