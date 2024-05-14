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"Магніт" для чоловіків: що робить жінку дійсно привабливою

Секрет щасливої жінки (ілюстрація: freeepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Не секрет, що певні риси та вчинки здатні сказати про жінку набагато більше за слова. І часто саме на них звертають увагу чоловіки.

В яку жінку усі закохуються, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hack Spirit.

Які риси жінки усім подобаються

"Love Connection Тіна Фей.

Після багатьох років тренінгів вона помітила, що чоловіки закохуються у жінок, які мають 7 особливих рис.

Вона добра та вміє співпереживати

Емпатія та доброта роблять жінку турботливою, ніжною та внутрішньо красивою. За словами експертки, вміння бути щирою та небайдужою мають не всі, а тому його так цінують.

У чому секрет жіночого щастя (ілюстрація: freeepik.com)

Їй комфортно жити зі своєю недосконалістю

Жінка, яка не доводить іншим, що вона ідеал - по-справжньому цікава чоловікам. Не всі можуть прийняти те, що мають якісь мінуси. Але якщо людина вміє з себе посміятися та визнає свої помилки - це дуже притягує.

Вона впевнена у собі та приймає свою індивідуальність

Про таких жінок кажуть, що вони усюди, ніби риба у воді. Це не про зверхність та пихатість, це про особливий шарм, коли людині комфортно бути собою. Така жінка не вихваляється та не намагається бути зручною для суспільства, вона вірить у себе, але не кричить про це.

Вона автентична

Цю рису важко імітувати, а тому її одразу усі помічають. Коли жінка дійсно справжня та не намагається ховатися за масками, це приваблює. Автентична особистість не прагне стати на когось схожою, вона приймає себе.

Які жінки подобаються чоловікам (ілюстрація: freeepik.com)

Вона не боїться бути вразливою

За словами експертки, чоловікам дійсно подобаються жінки, які не соромляться своїх емоцій. Вони визнають, що могли помилитися, говорять про свої страхи, але це не перетворюється на драму. Чесність підкорює усіх, адже вона демонструє високий рівень емоційного інтелекту.

Вона ніколи не стоїть на місці та займається саморозвитком

Коли жінка хоче знати більше, цікавиться новою інформацією та не обмежує себе звичайним побутом, вона не тільки розвивається, а ще й починає подобатися чоловікам. Пошук нових знань показує, що людина не боїться пригод та точно чекає від цього життя чогось неймовірного.

Ця жінка незалежна і самодостатня 

Чоловіків вражає, коли жінка впевнено стоїть на своїх ногах та не покладається на когось іншого. Їй не потрібен хтось задля вирішення проблем чи самоствердження. І така цілісна й автономна особистість точно не стане шукати легкі шляхи.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, які фрази говорять невпевнені в собі жінки.

Окрім цього, днями стало відомо, які жінки лякають чоловіків.

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