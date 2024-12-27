Магія новорічних прикрас: як з часом змінялися ялинкові іграшки

Перші прикраси: яблука, пряники та горіхи

Традиція прикрашати ялинку зародилася в середньовічній Німеччині. Вважалося, що в гілках ялин живуть добрі духи, яких слід задобрювати дарами.

Для цього люди прикрашали дерева їстівними подарунками: золотистими яблуками, імбирними пряниками та горіхами, вкритими сусальним золотом. У XVIII столітті з'явилися перші неїстівні прикраси: солом'яні зірочки, металеві ангелики та шишки з золотим напиленням.

Унікальним нововведенням стали скляні іграшки, які з’явилися завдяки майстру зі Саксонії. Його скляні яблука та горіхи настільки вразили людей, що швидко здобули популярність у Європі. Іграшки зі скла стали символом свята, які зберегли актуальність і сьогодні.

Пряники були першими ялинковими прикрасами (фото: Вікіпедія)

Розвиток традиції в Східній Європі

До Східної Європи ялинкові прикраси дійшли у XIX столітті, але дозволити собі скляні шари могли лише багаті родини. Вартість одного такого виробу інколи дорівнювала ціні корови.

У царській Росії та Україні стали популярними дешевші прикраси з вати та паперу. У радянські часи вата залишалася основним матеріалом для іграшок.

З 1927 по 1935 рік в СРСР ялинки були заборонені як "буржуазний пережиток". Після відновлення традиції популярність ялинкових прикрас зросла, і з'явилися тематичні вироби: фігурки пілотів, піонерів та навіть кукурудзи, що символізувала хрущовські реформи.

Солом'яні польські іграшки (фото: Вікіпедія)

Скло, картон і фарфор: ялинкові іграшки у Європі

У Німеччині, місті Лауш, у XIX столітті почали виготовляти перші легкі скляні кулі. Їх робили зі скла з тонкими стінками та вкривали сріблом або блискітками. Крім куль, з'явилися іграшки у формі тварин, фруктів та казкових персонажів.

Дрезденський картонаж - це ще один тренд того часу. З картону виготовляли об’ємні фігурки солдатиків, тварин і техніки.

Пізніше у моду ввійшли фарфорові прикраси. Вони були більш довговічними, хоча й залишалися доступними лише для еліти. Європейські майстри задавали тон у світі ялинкових прикрас до XX століття.

Новорічні іграшки мають великий асортимент (фото: Вікіпедія)

Символи епох: іграшки у Радянському Союзі

Ялинкові прикраси радянських часів були тісно пов’язані з політикою. У 1930-х роках популярними були зірки, серпи та молоти. У роки Другої світової війни на ялинках з'являлися солдатики, танки й літаки. У мирний час іграшки відображали повсякденне життя: ковзанярів, героїв фільмів і навіть сільськогосподарські символи.

У 1960-х роках космічна тематика стала головною: ракети, космонавти та супутники прикрашали ялинки в кожній оселі. У 1970-х і 1980-х роках заводи випускали масові партії куль, бурульок і зайців, які продавалися цілими гірками на прилавках магазинів.

Радянські іграшки мали специфічну естетику (фото: Вікіпедія)

Сучасні матеріали та тренди

З розвитком технологій ялинкові прикраси стали доступними кожному. Сьогодні їх виготовляють із пластику, скла, дерева, паперу й навіть текстилю. Крім традиційних куль, з'явилися тематичні колекції: персонажі фільмів, тварини та навіть персоналізовані іграшки.

Майстри створюють унікальні вироби ручної роботи, які можуть стати справжньою сімейною реліквією. Але незалежно від матеріалу, всі прикраси зберігають головну функцію - дарувати радість і атмосферу свята.