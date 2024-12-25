Магія на кінчиках пальців: ідеї модного манікюру на Новий рік 2025

Сніжинки на нігтях

Сніжинки - це ідеальний елемент для зимового манікюру. Вони привносять святкову атмосферу, але не перевантажують образ. Нюдовий фон у натуральних, пастельних або тілесних відтінках, що імітують колір вашої шкіри, дає змогу сніжинкам "грати" на нігтях, створюючи елегантний контраст. Сніжинки можуть бути виконані як у вигляді маленьких блискучих деталей, так і більш об'ємних малюнків, які додають візуального інтересу.

Манікюр зі сніжинками (фото: instagram.com/iramshelton)

Манікюр зі сріблом

Нюдовий манікюр зі сріблом - це ідеальне поєднання елегантності та вишуканості. Один або два нігті можна прикрасити срібними лініями або геометричними формами, такими як трикутники, смужки або ромби. Срібло можна використовувати для малювання витончених квітів або абстрактних візерунків. Це додасть манікюру художності та витонченості.

Сріблясті візерунки на нігтях (фото: instagram.com/iramshelton)

Нейл-арт із новорічною тематикою

Варіант для тих, хто не хоче сильно виділятися з натовпу: світло-бежеве або рожеве покриття й акцентні деталі. Ялинкові кулі, гірлянди або ялинки можна намалювати на кількох нігтях. Використовуйте червоний, зелений і золотий для створення яскравих акцентів. Ці елементи можна виконати за допомогою тонкого пензля, стемпінгу або стікерів, що полегшить процес і забезпечить чіткі лінії.

Акценти на нігтях (фото: instagram.com/iramshelton)

Місячний манікюр з контрастними кольорами

У цьому випадку лунка виділяється яскравим контрастом з основним кольором нігтя. Наприклад, можна вибрати темні відтінки (чорний, темно-синій або бордовий) для нігтів і додати білу, сріблясту або золоту лунку. Такий манікюр має більш сміливий і яскравий вигляд, ідеально підходить для вечірніх виходів або свят.

Місячний манікюр (фото: instagram.com/iramshelton)

Золотистий френч

Золотистий френч - це елегантна і стильна інтерпретація класичного французького манікюру, в якій замість традиційного білого використовується золотий відтінок для підкреслення кінчиків нігтів. Такий манікюр має шикарний вигляд і підходить як для повсякденних образів, так і для особливих випадків, надаючи нігтям витонченості та вишуканості.

Золотистий французький манікюр (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Блискучі акценти

Як основний колір нігтів вибирайте чорний, а на одному або двох нігтях можна зробити акцент, використовуючи сріблястий лак. Це може бути глітерний лак або металевий відтінок. Такий манікюр виглядає лаконічно, але водночас не втрачає своєї виразності.

Чорний манікюр зі сріблом (фото: instagram.com/themaniclub)