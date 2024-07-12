7 забобонів і прикмет про гриби, у які важко повірити

Гриби - це не тільки джерело їжі, вони також уособлюють забобони, звичаї та фольклор, які відображаються в різних культурах і традиціях світу. Існує багато вірувань та ритуалів, пов'язаних з грибами, що відображає їх особливу символіку і значення для людства.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 7 забобонів про гриби та їх пояснення.

Гриби мають магічні властивості

Згідно з ірландським фольклором, гриби мали магічні властивості. Їх асоціювали з феями, які використовували гриби на довгих ніжках як парасольки.

У Шотландії гриби використовували як амулети для відлякування злих духів. Їх часто носилися в мішечках з собою або ховали вдома для захисту від нечистої сили.

Збір грибів у певні дні вважався невдалим

У Великій Британії вважалося, що не можна збирати гриби в неділю, адже це день відпочинку. Правило мало глибокі корені у християнській традиції, коли неділя була відведена для відпочинку від звичайних трудових справ.

А ось в Ірландії було заборонено збирати гриби у п'ятницю - оскільки це день розп'яття Ісуса.

Кільця фей вважалися магічними

Кільця фей (коли гриби ростуть поруч і утворюють коло) вважалися магічними у Великій Британії та Ірландії. Існувала легенда, що їх створювали феї, під час танців по колу.

У давні часи люди вірили, що якщо зайти в кільце, то можна перенестися у королівство фей.

Мухомор асоціювався з Різдвом

Мухомор, з-за свого яскравого червоно-білого забарвлення, асоціюється з Різдвом у Великій Британії та Ірландії. Це робить його одним із найвпізнаваніших символів святкового сезону в цих країнах.

Червона шапочка гриба символізує шапку Санти, а білі плями - сніжинки. Мухомор часто зображають у веселих ілюстраціях та як прикрасу на різдвяних листівках.

Мухомор звичайний червоний (фото: freepik.com)

Гриби використовувалися для фарбування тканин

У Великій Британії та Ірландії гриби використовувалися для фарбування тканин. Капелюшки деяких грибів, таких як жовтий оленячий ріг, кип'ятили для отримання жовтого барвника.

А ось губка березова використовувався для одержання коричневого барвника. Його також використовували в народній медицині як засіб проти вірусів і бактерій.

Гриб жовтий оленячий ріг (фото: Вікіпедія)

Гриб губка березова (фото: Вікіпедія)

Гриби вживалися в їжу під час голоду

За часів голоду у Великій Британії та Ірландії гриби були цінним джерелом їжі. Наприклад, медовий гриб (він же опеньок осінній) широко вживався для харчування під час ірландського картопляного голоду.

Хоча гриби можуть бути хорошим джерелом харчування, важливо відзначити, що не всі з них безпечні для вживання, а деякі можуть бути навіть смертельно небезпечними.

Опеньки осінні, Armillaria ostoyae (фото: Вікіпедія)

Гриби вважалися ознакою успіху

У Великій Британії вважалося, що знайти гриб у своєму саду - до успіху. Багато людей вірили, що такий "сусід" буде приваблювати удачу та щастя у ваш дім. Також на нього можна було загадувати бажання, і вважалося, що якщо гриб не згниє, ваше прохання обов’язково збудеться.

Від забобонів та звичаїв до використання в медицині та кулінарних вишукуваннях - гриби продовжують зачаровувати та надихати.