Магічні фрази, які зроблять ваші стосунки міцними на довгі роки

Позитивні підсилювачі

Ми часто не заохочуємо коханих, мовчимо про кохання. Перестаньте соромитись, висловлюйте компліменти, коли добре - говоріть, коли не подобається - не мовчіть.

Говоріть жінці про те, яка вона гарна вранці, яка вона чудова матір, яка вона професіонал у своїй справі, яка вона пристрасна коханка.

Скажіть чоловікові, який він молодець, що полагодив кран (пральну машину, дверну ручку) своїми руками, нагадайте, що закохані в нього як тоді, коли вперше побачили (почали зустрічатися, в день весілля).

Повірте, ці прості речі окрилюють вашого партнера і роблять ваш союз міцнішим день за днем.

Частіше говоріть "дякую"

Здавалося би, що може бути особливого в такому буденному слові, яке ви кажете баристі, який готує вам каву, чи випадковому попутнику, який передає гроші в маршрутці.

Але ні - у стосунках це слово працює зовсім інакше. Подякуйте за смачний обід (навіть приготований всоте), нову сукню або просто за те, що людина поруч.

Що може бути простіше, ніж сказати, "Дякую тобі, що ти зі мною", "Дякую тобі за все, що ти для мене робиш". Якщо давно не говорили коханій людині таких слів, спробуйте просто зараз і зрозумієте, наскільки магічною може бути їхня дія.

Проявляйте інтерес до коханої людини

Частіше запитуйте партнера, як справи, що снилося, як самопочуття. Це допоможе вам постійно підтримувати зв'язок, або ж зблизитися, якщо ви почали "втрачати один одного".

Запам'ятовуйте його (її) побажання, уподобання, важливі спільні дати. Що може бути приємніше, коли ви відчуваєте, що важливі, що небайдужі. Коли ввечері вас чекатиме дбайливо охолоджена пляшечка улюбленого напою в холодильнику, чи залишена вранці шоколадка на подушці.

Пам'ятайте, що на цих трьох китах: "Люблю, Дякую і Як справи", тримаються ваші стосунки.