Магазины "пирамиды" B2B Jewelry продолжают работать: в СБУ сделали заявление

В Украине продолжают работать магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry даже после блокировки деятельности организации сотрудниками СБУ еще в конце августа.

Таким образом инвесторы "пирамиды" имеют еще возможность обменять купленные сертификаты на продукцию. Об этом в Службе безопасности Украины заявили в ответ на запрос hromadske.ua.

В ведомстве проинформировали, что трем причастным к организации B2B Jewelry уже объявили подозрение в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Также сообщается, что двум из них избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Эксперты считают, что B2B Jewelry осталось недолго, магазины в скором времени закроют полностью, и людям не стоит надеяться на возврат денег.

"Это политическая воля и воля руководителей силового блока закрыть это. Если этого не происходит, то я думаю, что это уже последние дни, "агония", чтобы забрать уже какие-то средства. Но продолжение этого будет вряд ли, потому что слишком громкая история", - сказала эксперт Центра экономической стратегии Мария Репко.

Видео: В Украине продолжают работать магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry

Напомним, что 27 августа в СБУ заявили, что блокировали деятельность крупной финансовой пирамиды, из-за которой украинцы потеряли миллиарды. Так, организаторы "пирамиды" забрали деньги доверчивых вкладчиков на общую сумму более 250 миллионов долларов (это около 6,75 миллиарда гривен).

Сообщалось, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, а всего было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Выяснилось, вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тысяч граждан.

Отметим, еще в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обратилась к правоохранителям из-за проекта B2B Jewelry.