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В магазине Харькова жутко травмировалась женщина: продавец "включила игнор"

Автор: Людмила Жукова

В продуктовом магазине Харькова случилась неприятная история. В ней отличилась равнодушием продавец.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Харьков 1654".

Как все произошло

Авторы видео утверждают, что в мясном магазине на улице Гагарина споткнулась и упала на пол женщина. Она жутко травмировалась и у нее была видна кровь на голове. Продавец увидела это, но совершенно не отреагировала. Она вышла из-за прилавка - посмотрела на окровавленную женщину и продолжила перекладывать колбасу на витрине.

В комментариях к видео харьковчане отметили, что магазин называется "Новожановский мясокомбинат" и находится он на Леваде.

  • Это, конечно, печально, что есть такие бесчувственные люди.
  • Нет слов. И это только единичный пример. Человечность, сострадание у нас уже атрофируется.
  • Ну скажем так, на Леваде каждый второй - это синяя мразь и, если он заваливается к тебе в магаз, то это вполне нормальная реакция Реакцию дальше я конечно не понял, но скорее всего, это испуг и не понимание, что делать дальше, в такой ситуации люди под испугом начинают делать обыденные дела.

Как мы ранее писали, в Одессе продавец овощей с молотком набросился на прохожего.

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магазинХарьков