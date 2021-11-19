У магазині Харкова моторошно травмувалася жінка: продавець "включила ігнор"

Як все сталося

Автори відео стверджують, що в м'ясному магазині на вулиці Гагаріна спіткнулася і впала на підлогу жінка. Вона моторошно травмувалася і у неї була видна кров на голові. Продавець побачила це, але абсолютно не відреагувала. Вона вийшла з-за прилавку - подивилася на закривавлену жінку і продовжила перекладати ковбасу на вітрині.

У коментарях до відео харків'яни відзначили, що магазин називається "Новожановський м'ясокомбінат" і знаходиться він на Леваді.