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У магазинах Харкова у розпал війни все одно "крутять" російську попсу (відео)

У Харкові продовжують слухати російську поп-музику (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові у розпал війни продовжують включати російську музику в публічних місцях, зокрема в продуктових магазинах. І це вже не вперше.

Про новий інцидент стало відомо із місцевого Telegram-каналу "Харків місто-Герой".

Де включають російську попсу у Харкові

Так, в одному з м'ясних магазинів звучить російська музика, коли в залі безліч покупців. Одна з жінок не могла не звернути увагу на це та почала записувати на відео.

"У деяких харківських магазинах досі грає російська попса. Навіщо?"
Є тисячі виконавців з усього світу, які мають якісну музику. Навіщо русню слухати?” – написали під відео.

Люди в коментарях висловилися щодо інциденту.

  • А некоторые еще и обслуживают на русском особенно доставки еды.
  • Им можно на любом говорить, а государственные учреждения должны на украинском обслуживать и музыка тоже там не должна играть русская.
  • Я все життя розмовляю на російській, але писати став на Українській.
  • До війни дуже любив слухати рос музику, але після скажу чесно не можу навіть її слухати.

Нагадаємо, що до цього подібний інцидент стався в одному із ТЦ Харкова.

Раніше ми писали, що у Полтаві підлітки "рознесли" клуб під російську попсу.

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