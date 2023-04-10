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В магазинах Харькова в разгар войны все равно "крутят" российскую попсу (видео)

В Харькове продолжают слушать российскую поп-музыку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове в разгар войны продолжают включать российскую музыку в публичных местах, в частности в продуктовых магазинах. И это уже не в первый раз.

О новом инциденте стало известно из местного Telegram-канала "Харьков город-Герой".

Где включают российскую попсу в Харькове

Так, в одном из мясных магазинов вовсю звучит российская музыка, когда в зале множество покупателей. Одна из женщин не могла не обратить внимание на это и стала записывать на видео.

"В некоторых харьковских магазинах до сих пор играет русская попса. Зачем?
Есть тысячи исполнителей со всего мира, у которых качественная музыка. Зачем русню слушать?" - написали под видео.

Люди в комментариях выразили свое мнение по поводу инцидента.

  • А некоторые еще и обслуживают на русском особенно доставки еды.
  • Им можно на любом говорить, а государственные учреждения должны на украинском обслуживать и музыка тоже там не должна играть русская.
  • Я все життя розмовляю на російській, але писати став на Українській.
  • До війни дуже любив слухати рос музику, але після скажу чесно не можу навіть її слухати.

Напомним, что до этого подобный инцидент произошел в одном из ТЦ Харькова.

Ранее мы писали, что в Полтаве подростки "разнесли" клуб под российскую попсу.

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