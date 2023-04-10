В магазинах Харькова в разгар войны все равно "крутят" российскую попсу (видео)
В Харькове в разгар войны продолжают включать российскую музыку в публичных местах, в частности в продуктовых магазинах. И это уже не в первый раз.
О новом инциденте стало известно из местного Telegram-канала "Харьков город-Герой".
Где включают российскую попсу в Харькове
Так, в одном из мясных магазинов вовсю звучит российская музыка, когда в зале множество покупателей. Одна из женщин не могла не обратить внимание на это и стала записывать на видео.
"В некоторых харьковских магазинах до сих пор играет русская попса. Зачем?
Есть тысячи исполнителей со всего мира, у которых качественная музыка. Зачем русню слушать?" - написали под видео.
Люди в комментариях выразили свое мнение по поводу инцидента.
- А некоторые еще и обслуживают на русском особенно доставки еды.
- Им можно на любом говорить, а государственные учреждения должны на украинском обслуживать и музыка тоже там не должна играть русская.
- Я все життя розмовляю на російській, але писати став на Українській.
- До війни дуже любив слухати рос музику, але після скажу чесно не можу навіть її слухати.
Напомним, что до этого подобный инцидент произошел в одном из ТЦ Харькова.
Ранее мы писали, что в Полтаве подростки "разнесли" клуб под российскую попсу.