В магазинах Харькова в разгар войны все равно "крутят" российскую попсу (видео)

В Харькове в разгар войны продолжают включать российскую музыку в публичных местах, в частности в продуктовых магазинах. И это уже не в первый раз.

Где включают российскую попсу в Харькове

Так, в одном из мясных магазинов вовсю звучит российская музыка, когда в зале множество покупателей. Одна из женщин не могла не обратить внимание на это и стала записывать на видео.

"В некоторых харьковских магазинах до сих пор играет русская попса. Зачем?

Есть тысячи исполнителей со всего мира, у которых качественная музыка. Зачем русню слушать?" - написали под видео.

Люди в комментариях выразили свое мнение по поводу инцидента.