"Маємо те, що маємо": самые меткие цитаты, архивные фото и последнее интервью Леонида Кравчука

Леонид Кравчук, первый президент Украины, умер 10 мая после длительной борьбы с болезнью. Ему было 88 лет.
Чем нам запомнился Леонид Макарович, архивные фото и лучшие цитаты - в материале Styler.
Леонид Кравчук вошел в историю тем, что подписал Беловежское соглашение о прекращении существования Советского Союза.
Он был президентом с 5 декабря 1991 до 19 июля 1994.
3 сентября 1993 года он подписал Массандровские соглашения, которые касались дальнейшей судьбы размещенных на территории Украины ЧФ и ядерного оружия. После того согласился на досрочные выборы главы государства (назначены на июль 1994). В первом туре набрал наибольшее количество голосов среди других кандидатов, но во втором проиграл Леониду Кучме.
Говорят, что в юности Леонид Макарович был натурщиком для памятника Щорсу в Киеве.
Также в честь Кравчука назван тачку-кравчучку.
Это выражение приписывают первому президенту независимой Украины. Его он сказал в одном из интервью в адрес первого украинского парламента времен независимости.
Эта фраза стала крылатой. Ее вставляют со ссылкой на авторство Леонида Кравчука по любому поводу и по любому процессу, происходящему в Украине.
Это политический анекдот, описывающий сущность первого президента и его политики.
По сюжету, первому украинскому президенту надо выйти под дождь. Ему предлагают зонт, на что Кравчук отмахивается: "Ничего, я как-то между капельками".
Примерно в то же время к Кравчуку приклеилось полуофициальное прозвище "Хитрый Лис", которым Леонид Макарович, как видно из его позднейших интервью, немножко гордился.
Он был мастером аппаратных подковерных игр и многоходовых комбинаций. Первый украинский президент сделал их частью государственной политики.
"Когда мужчина узнает о женщине все, он на ней женится. Когда женщина узнает все о мужчине, она с ним разводится".
"За сало мы все купим".
"Теперь реальность. Она заключается в том, что мы должны иметь государственный флаг Украины. Без этого флага сейчас, поверьте, и в дипломатическом, и в международном правовом, и в реальной жизни становится уже не просто трудно, а становится стыдно и смешно".
В 2014 году Леонид Макарович сказал: "Мы встали на колени, а Россия села нам на голову. Чехословакия, Польша, Афганистан, Венгрия. Теперь что, Украина на очереди?"
Рядовой Кравчук, начало 1950-х.
Завотделом агитации и пропаганды ЦК Компартии Украины Леонид Кравчук, Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Дмитрий Язов и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время военных учений на юге Украины, конец 1980-х.
Кравчук на военных учениях, 90-е годы.
Леонид Кравчук выступает с трибуны Верховной Рады, 90-е годы
Последние попытки Михаила Горбачева уговорить Леонида Кравчука подписать союзный договор, август 1991 года.
Кравчук принимает присягу, декабрь 1991 года.
Леонид Кравчук принимает парад с новоизбранным президентом Украины Леонидом Кучмой по случаю его инаугурации, 19 июля 1994 года.
С Джорджем Бушем, Киев, 1991 год.
Леонид Кравчук в гостях у президента США Джорджа Буша в его резиденции в Кэмп-Дэвиде, 1992 год.
Четыре президента Украины Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Леонид Кравчук и Леонид Кучма экстренно встретились во время Евромайдана, 10 декабря 2013 года.
Фото: gordonua.com, sputnik.by, president.gov.ua личный архив Кравчука
Напомним, что в июне 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце. После этого сообщалось, что первый президент попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии стало известно, что он восстанавливается за рубежом.
Ранее мы писали, что Кравчук рассказал, как на самом деле Хрущев "дарил" Крым Украине.