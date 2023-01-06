Должен знать каждый водитель: 7 вещей, которые очень опасно оставлять в машине зимой
Для многих водителей автомобиль - это второй дом. Там они оставляют все необходимые вещи, чтобы всегда были под руками. Однако этого не следует делать зимой. Например, батарейки под влиянием низких температур могут даже взорваться, а лекарства от холода испортиться и стать опасными для здоровья.
О том, какие вещи нельзя оставлять в машине на ночь зимой, сообщает Express.
Лекарство может стать неэффективным
Многие люди оставляют ежедневные лекарства в машине, чтобы не забыть их принять. Но под влиянием низких температур ночью они могут снизить свою эффективность и даже стать опасными для приема.
Самые стойкие к холоду твердые таблетки и капсулы. А вот активные химические вещества в жидкостях и лекарствах для инъекций могут изменяться низкой температурой.
Водителям следует всегда хранить свои лекарства при комнатной температуре, чтобы они оставались эффективными. Только некоторые препараты требуют хранения при низких температурах. Это указано в инструкции.
Газированные напитки могут лопнуть
Замороженный газированный напиток расширяется при замерзании и оказывает давление на растворенный CO2 внутри. Это может привести к взрыву или шипению банки, если ее открыть вручную.
Такая опрометчивость может стоить водителю денег. Поскольку "взрыв" способен повредить приборы в автомобиле. Поэтому подобные вещи следует выносить с машины на ночь.
Очки могут деформироваться
Не следует оставлять в машине очки для зрения или солнцезащитные. Через несколько зимних месяцев в результате действия низких температур оправы становятся более уязвимыми к разрушению.
Чрезвычайно низкие температуры могут повредить линзы, повлекшие их расширение и сужение, что приведет к искажению - они будут давать искривленную "картинку".
Поврежденные очки могут быть опасны, ведь водителям нужно четко видеть дорогу. Поэтому следует хранить очки в футляре или забирать их с машины домой на ночь.
Музыкальные инструменты могут повредиться
Музыкальные инструменты также нужно забирать с автомобиля, чтобы они не испортились во время резкого похолодания.
Скрипки, гитары и виолончели, а также другие деревянные инструменты уязвимы для сжатия и расширения при низких температурах, что приведет к повреждению или разрушению клеевых соединений. Это сделает инструмент непригодным для игры.
Батарейки могут лопнуть на морозе
Батареи быстрее разрядятся из-за низкой температуры. Она влияет на электрохимические реакции устройства, а щелочные батареи могут даже взорваться и слиться.
Ноутбуки и мобильные телефоны могут испортиться
Внутренние батареи ноутбуков и мобильных телефонов тоже под угрозой. Электронные устройства будут работать плохо из-за того, что их внутренние литиево-ионные батареи портятся от холода. Аэрозоли дестабилизируются при экстремально низких температурах
Аэрозоли могут стать опасными
Низкая температура может привести к дестабилизации банок под давлением, что приведет к трещинам или даже взрыву баллончика. То же касается лака для волос или краски-спрей.
Раньше мы рассказывали о том, как прогреть двигатель машины зимой и не повредить его.
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