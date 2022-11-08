Має знати кожен: п'ять способів знизити тиск без медикаментів

Високий тиск турбує людей різного віку. Часто виникає раптово і може застати людину, коли та не має під руками необхідних ліків. Швидко знизити тиск й покращити стан, допомагають кілька простих способів. Знаючи їх, швидко позбудетесь гіпертонії.
Про те, які є надійні способи швидко знизити тиск без ліків, читайте у матеріалі Styler.
Сядьте, розслабтеся і заплющіть очі. Робіть глибокі вдихи - намагайтеся дихати не грудьми, а животом. Затамуйте дихання на 5-7 секунд. Це збільшить приплив крові до внутрішніх органів і кінцівок, завдяки цьому знизиться тиск.
Прохолодна вода уповільнює частоту серцевих скорочень. Потримайте долоні під струменем холодної води протягом 1-2 хвилин. Також варто вмити обличчя.
Якщо тиск підвищився через стрес, випийте м’ятного чаю. За пів години показники тиску опустяться на 15-20 поділів. Якщо нема м'яти, заваріть зелений чай. Він розширює судини, чим сприяє зниженню тиску.
Прикладіть до голови холодний компрес на 5-10 хвилин. Також можна 1 хвилину опустити ступні у холодну воду.
Легкими рухами помасажуйте зону переходу шиї в голову. Акуратно натискайте на скроні і внутрішні куточки очей. Нормалізації стану також допомагає потягування мочок вух вниз.
Нагадаємо, раніше ми писали, яка прогулянка в рази зменшить ризик серцево-судинних захворювань.
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