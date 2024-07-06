Має одне особливе бажання: Едді Мерфі здивував заявою про власні похорони

Американський актор Едді Мерфі, який знявся у продовженні легендарної комедії "Поліцейський із Беверлі Гіллз", прокоментував тему власних похоронів. Так, він заявив, що має одне особливе бажання, яке вже озвучив своїм рідним.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості репортерові Кевіну Маккартні.
Зірка говорить, що на прощанні із ним має звучати популярний трек з фільму "Поліцейський з Беверлі Гіллз" - "Бананова тема" (інша назва - Axel F). Річ у тому, що актор хоче, аби присутні посміхалися, а не сумували. І, за словами Едді, він вже створив акапельну версію цієї пісні.
"Це просто жарт… оскільки в мене ніколи не буде похоронів. Я маю на увазі, що, так, я помру, як і всі інші. Але мої близькі знають - ніяких похоронів. Вони просто мають спокійно мене відпустити", - сказав актор.
Подібну заяву про прощальну церемонію знаменитість вирішив зробити на тлі виходу нової частини "Поліцейського з Беверлі Гіллз", де він знову зіграє детектива Акселя Фоулі.
У четвертій частині головний герой возз'єднається зі своїм сином Віллі, і разом вони будуть розслідувати справу у світі шпигунства та масштабної змови. Щоб розкрити правду та дізнатися всі деталі, їм доведеться мати справу з небезпечними злочинцями, підступними політиками та чималою кількістю таємниць.
До слова, перша частина "Поліцейського із Беверлі Гіллз" була випущена у 1984 році. Режисером стрічки є Мартін Брест - американський кінорежисер, продюсер та сценарист.
Окрім Мерфі, головні ролі у фільмі також зіграли актор Джадж Рейнгольд та Ліза Айбахер.
Пісня "Бананова тема" з цієї кінокартини була випущена в кінці 1984 року та опинилася на перших щаблях світових хіт-парадів.
Композиція отримала свою назву через ім'я головного героя Акселя Фоулі, і написана вона була у тональності фа мінор (мінорна тональність, тонікою якої є звук фа).
У США пісня була на другому місці на UK Singles chart та на Billboard Hot 100. Також близько двох тижнів трек тримався на вершині американського дорослого сучасного чарту.
У 1992 році німецький проєкт Techno Cop, створений виконавцями з Мюнхена Харольдом Рейтингером і Ульріхом Фішером, презентував власні версії пісень Axel F, які, по суті, є першими, зробленими у стилі техно.
У 2005 році пісня була випущена як сингл від імені Crazy Frog, і за її основу взяті версії Мерфі Брауна і Captain Hollywood Project 2003 року.
Раніше хвора на рак Шеннен Догерті також висловлювалася про свої похорони.
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