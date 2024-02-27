"Має найвищий рівень смертності". У МОЗ розповіли, як українцям захиститись від небезпечного вірусу

Що треба знати про сказ

"Сказ - це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним - 100% хворих людей помирають", - кажуть у МОЗ.

Як запобігти сказу:

вакцинувати домашніх тварин

триматися і тримати домашніх улюбленців якнайдалі від диких тварин

невідкладно звертатися за медичною допомогою після потенційного контакту з твариною до появи симптомів

"Захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або обслинить пошкоджені шкірні покрови інфікована тварина. Водночас через кров чи сечу тварин сказ не передається. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки й коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни - потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували", - пояснюють медики.

Що робити, якщо вас вкусив чи подряпав ссавець або на шкіру, чи слизову потрапила його слина

У такому випадку потрібно:

щонайменше упродовж 10-15 хвилин ретельно промивати місце ураження проточною водою із милом

обробити краї рани чи подряпини антисептиком або спиртовим розчином та накладіть асептичну пов’язку

якщо рана сильно кровить або це артеріальна кровотеча - негайно викликайте швидку допомогу

якнайшвидше зверніться по медичну допомогу для проведення щеплення антирабічною вакциною

У МОЗ зазначають, що у кожній області визначені центри антирабічної допомоги: лікарі центрів надають медичну допомогу пацієнтам, які звертаються в разі укусів, подряпин, обслинення тваринами, проводять первинну обробку, призначають та проводять курс антирабічних щеплень в разі необхідності.

"Зазвичай графік вакцинації складається з 5 щеплень: 0-й день (день звернення до лікаря), а потім у третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96-99% випадків", - говорять лікарі.

Також у Міністерстві наголошують, що зараз усі області забезпечені антирабічною вакциною, вона безоплатна для пацієнтів. Станом на початок лютого, це понад 50 тисяч доз вакцин, ще 15 тисяч доз зберігається на рівні країни і їх розвезуть у найближчі тижні.