"Має найвищий рівень смертності". У МОЗ розповіли, як українцям захиститись від небезпечного вірусу

У МОЗ пояснили, що обов'язково треба зробити після укусу тварин, щоб не захворіти на сказ. Адже, якщо вчасно не вжити заходів, це вірусне захворювання призводить до смерті 100% інфікованих.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію МОЗ у Facebook.
"Сказ - це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним - 100% хворих людей помирають", - кажуть у МОЗ.
Як запобігти сказу:
"Захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або обслинить пошкоджені шкірні покрови інфікована тварина. Водночас через кров чи сечу тварин сказ не передається. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки й коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни - потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували", - пояснюють медики.
У такому випадку потрібно:
У МОЗ зазначають, що у кожній області визначені центри антирабічної допомоги: лікарі центрів надають медичну допомогу пацієнтам, які звертаються в разі укусів, подряпин, обслинення тваринами, проводять первинну обробку, призначають та проводять курс антирабічних щеплень в разі необхідності.
"Зазвичай графік вакцинації складається з 5 щеплень: 0-й день (день звернення до лікаря), а потім у третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий дні. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96-99% випадків", - говорять лікарі.
Також у Міністерстві наголошують, що зараз усі області забезпечені антирабічною вакциною, вона безоплатна для пацієнтів. Станом на початок лютого, це понад 50 тисяч доз вакцин, ще 15 тисяч доз зберігається на рівні країни і їх розвезуть у найближчі тижні.
Раніше ми писали про те, що в одному із сіл Харківщини запровадили карантин, бо у домашнього кота виявили сказ.
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