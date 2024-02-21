В одному з селищ Харківської області ввели карантин через сказ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби Харківської області.

За даними відомства, місцева жителька звернулася до ветеринарів. Вона розповіла, що 17 лютого помер її кіт. Спеціалісти з'ясували, що ще 10 лютого тварина відмовилась від їжі та води.

"Наступного дня у власниці виникла підозра, що в горлі кота кістка, а при спробі її витягти, тварина покусала та подряпала господарів. Кістку дістали, однак кіт помер", - сказано в повідомленні.

Власникам тварини рекомендували звернутися за медичною допомогою до найближчого медичного закладу.

Сказ - це гостре інфекційне захворювання, спільне для людини й теплокровних тварин. Воно уражує центральну нервову систему та пошкоджує нейрони головного та спинного мозку. Збудником сказу є вірус, який передається не лише при покусі, а й при ослиненні. Тобто якщо людини навіть просто торкнулася хвора тварина і на шкіру потрапило трішки слини, то крізь найменші садна та ранки вірус проникне в кров. Хвороба є дуже небезпечною та лікуванню не підлягає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, як й коли щепитись від сказу. Варто зауважити, що сказ має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини.