Має бути на святковому столі: цей суперпродукт є найпоживнішим у світі

На різдвяному столі обов'язково має бути брюссельська капуста, яка визнана найпоживнішим продуктом. Вона корисна для кишечника та навіть здатна знижувати рівень холестерину.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисна така капуста та кому її їсти не можна.
Така капуста та інші хрестоцвіті овочі можуть допомогти запобігти багатьом поширеним раковим захворюванням. Однак, щоб побачити якусь користь, доведеться їсти її частіше одного разу на рік.
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Порція 80 г відвареної брюссельської капусти забезпечує:
Раніше ми повідомляли про продукти, які містять багато калорій.
Також ми писали про напої, які шкодять серцю та призводять до діабету.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Good food та The Mirror.