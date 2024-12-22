UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Має бути на святковому столі: цей суперпродукт є найпоживнішим у світі

Чим корисна брюссельська капуста для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На різдвяному столі обов'язково має бути брюссельська капуста, яка визнана найпоживнішим продуктом. Вона корисна для кишечника та навіть здатна знижувати рівень холестерину.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисна така капуста та кому її їсти не можна.

Чим корисна брюссельська капуста

Така капуста та інші хрестоцвіті овочі можуть допомогти запобігти багатьом поширеним раковим захворюванням. Однак, щоб побачити якусь користь, доведеться їсти її частіше одного разу на рік.

.

Порція 80 г відвареної брюссельської капусти забезпечує:

Раніше ми повідомляли про продукти, які містять багато калорій.

Також ми писали про напої, які шкодять серцю та призводять до діабету.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Good food та The Mirror.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжаКапустаЗдоров'я