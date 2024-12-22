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Должен быть на праздничном столе: этот суперпродукт является самым питательным в мире

Чем полезна брюссельская капуста для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На рождественском столе обязательно должна быть брюссельская капуста, которая признана самым питательным продуктом. Она полезна для кишечника и даже способна снижать уровень холестерина.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезна такая капуста и кому ее есть нельзя.

Чем полезна брюссельская капуста

Такая капуста и другие крестоцветные овощи могут помочь предотвратить многие распространенные раковые заболевания. Однако, чтобы увидеть какую-то пользу, придется есть ее чаще одного раза в год.

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Порция 80 г отварной брюссельской капусты обеспечивает:

 

Ранее мы сообщали о продуктах, которые содержат много калорий.

Также мы писали о напитках, которые вредят сердцу и приводят к диабету.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Good food и The Mirror.

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