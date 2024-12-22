Должен быть на праздничном столе: этот суперпродукт является самым питательным в мире

Чем полезна брюссельская капуста

Такая капуста и другие крестоцветные овощи могут помочь предотвратить многие распространенные раковые заболевания. Однако, чтобы увидеть какую-то пользу, придется есть ее чаще одного раза в год.

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Порция 80 г отварной брюссельской капусты обеспечивает: