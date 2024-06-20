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Має бути в раціоні: ось який соус покращує травлення та нормалізує тиск

Четвер 20 червня 2024 18:23
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Має бути в раціоні: ось який соус покращує травлення та нормалізує тиск Чим корисний соус песто (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Класичний італійський соус песто подають до пасти та різноманітних страв з макаронних виробів. Варто знати, чим соус корисний та чому він обов'язково повинен бути в раціоні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Що таке соус песто

Песто - це яскраво-зелений італійський соус, виготовлений із поєднання листя базиліка, кедрових горіхів, часнику, оливкової олії, солі та сиру Пармезан.

Соус густий, що робить його ідеальним для покриття макаронної локшини, і він насичений смаком.

Цей соус цікавий тим, що для його приготування не потрібно ніякої теплової обробки: інгредієнти слід подрібнити й змішати. Існує жорстке правило: ніякого металу при приготуванні песто, бо смак базиліку від взаємодії з металом погіршується.

Користь соусу

До складу соусу песто входить велика кількість компонентів, які дуже корисні для організму людини. У класичному рецепті міститься велика кількість вітамінів і мінералів.

Так, в соусі присутні вітаміни РР, В12, Е, С, В9, А, мікро- і макроелементи: фосфор, кальцій, калій, магній, цинк, натрій, мідь і марганець. Користь цього соусу просто величезна:

  • стимулювання імунної системи (і, як наслідок, підвищення імунітету)
  • боротьба з різними інфекціями
  • поліпшення травлення
  • виведення з організму солей важких металів і токсинів
  • зниження рівня шкідливого холестерину в крові
  • нормалізація тиску
  • поліпшення стану серцевого м'яза і судин
  • зміцнення опорно-рухового апарату

Якщо немає бажання готувати соус самостійно, то можна придбати його в магазинах, де він продається в скляних банках. Однак варто пам'ятати, що свіжий домашній соус завжди корисніше і смачніше.

Чим шкідливий

Вибираючи соус в магазині, потрібно уважно дивитися на склад і термін придатності, інакше замість користі і смаку можна отримати тільки шкоду. Намагайтеся не купувати соус, в якому міститься велика кількість консервантів.

Оскільки інгредієнтів в соусі завжди багато, то важливо, щоб не було індивідуальної непереносимості на всі компоненти.

Базилік може викликати подразнення слизових оболонок, а оливкова олія має неслабим жовчогінним ефектом. Кедрові горіхи досить калорійні, та й весь соус калорійний і поживний в цілому, тому краще не вживати при ожирінні, захворюваннях серцево-судинної системи та дієті.

Застосування соусу песто

Цей соус набув значного поширення в кулінарії, і використовуватися він може для заправки різних страв. Класичне блюдо, куди додають соуси - макарони, може кардинально змінити свій смак, якщо замість звичайного кетчупу використовувати соус песто.

Також соус можна покласти поруч з овочами, і вмочати їх в спецію. Найпростішим рішенням буде намазування соусу на хліб, що додасть класичного мучному продукту інший смак.

Соус можна використовувати і для приготування страви. Перед тим як запекти тріску і лосося, рекомендується змастити філе соусом песто і вже потім почати готувати його в духовці. Даний соус вплине на кінцевий смак страви: філе стане дуже ніжним, буде духмяний і пікантні.

Раніше ми повідомляли, чи потрібно зберігати соєвий соус в холодильнику.

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