Має бути в раціоні: ось який соус покращує травлення та нормалізує тиск
Класичний італійський соус песто подають до пасти та різноманітних страв з макаронних виробів. Варто знати, чим соус корисний та чому він обов'язково повинен бути в раціоні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Що таке соус песто
Песто - це яскраво-зелений італійський соус, виготовлений із поєднання листя базиліка, кедрових горіхів, часнику, оливкової олії, солі та сиру Пармезан.
Соус густий, що робить його ідеальним для покриття макаронної локшини, і він насичений смаком.
Цей соус цікавий тим, що для його приготування не потрібно ніякої теплової обробки: інгредієнти слід подрібнити й змішати. Існує жорстке правило: ніякого металу при приготуванні песто, бо смак базиліку від взаємодії з металом погіршується.
Користь соусу
До складу соусу песто входить велика кількість компонентів, які дуже корисні для організму людини. У класичному рецепті міститься велика кількість вітамінів і мінералів.
Так, в соусі присутні вітаміни РР, В12, Е, С, В9, А, мікро- і макроелементи: фосфор, кальцій, калій, магній, цинк, натрій, мідь і марганець. Користь цього соусу просто величезна:
- стимулювання імунної системи (і, як наслідок, підвищення імунітету)
- боротьба з різними інфекціями
- поліпшення травлення
- виведення з організму солей важких металів і токсинів
- зниження рівня шкідливого холестерину в крові
- нормалізація тиску
- поліпшення стану серцевого м'яза і судин
- зміцнення опорно-рухового апарату
Якщо немає бажання готувати соус самостійно, то можна придбати його в магазинах, де він продається в скляних банках. Однак варто пам'ятати, що свіжий домашній соус завжди корисніше і смачніше.
Чим шкідливий
Вибираючи соус в магазині, потрібно уважно дивитися на склад і термін придатності, інакше замість користі і смаку можна отримати тільки шкоду. Намагайтеся не купувати соус, в якому міститься велика кількість консервантів.
Оскільки інгредієнтів в соусі завжди багато, то важливо, щоб не було індивідуальної непереносимості на всі компоненти.
Базилік може викликати подразнення слизових оболонок, а оливкова олія має неслабим жовчогінним ефектом. Кедрові горіхи досить калорійні, та й весь соус калорійний і поживний в цілому, тому краще не вживати при ожирінні, захворюваннях серцево-судинної системи та дієті.
Застосування соусу песто
Цей соус набув значного поширення в кулінарії, і використовуватися він може для заправки різних страв. Класичне блюдо, куди додають соуси - макарони, може кардинально змінити свій смак, якщо замість звичайного кетчупу використовувати соус песто.
Також соус можна покласти поруч з овочами, і вмочати їх в спецію. Найпростішим рішенням буде намазування соусу на хліб, що додасть класичного мучному продукту інший смак.
Соус можна використовувати і для приготування страви. Перед тим як запекти тріску і лосося, рекомендується змастити філе соусом песто і вже потім почати готувати його в духовці. Даний соус вплине на кінцевий смак страви: філе стане дуже ніжним, буде духмяний і пікантні.
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