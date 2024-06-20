Должен быть в рационе: вот какой соус улучшает пищеварение и нормализует давление
Классический итальянский соус песто подают в пасту и разнообразные блюда из макаронных изделий. Следует знать, чем соус полезен и почему он обязательно должен быть в рационе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Что такое соус песто
Песто - это ярко-зеленый итальянский соус, изготовленный из сочетания листьев базилика, кедровых орехов, чеснока, оливкового масла, соли и сыра Пармезан.
Соус густой, что делает его идеальным для покрытия макаронной лапши, и он насыщен вкусом.
Этот соус интересен тем, что для его приготовления не требуется никакой тепловой обработки: ингредиенты следует измельчить и смешать. Существует жесткое правило: никакого металла при приготовлении песто, потому что вкус базилика от взаимодействия с металлом ухудшается.
Польза соуса
В состав соуса песто входит большое количество компонентов, очень полезных для организма человека. В традиционном рецепте содержится огромное количество витаминов и минералов.
Так, в соусе находятся витамины РР, В12, Е, С, В9, А, микро- и макроэлементы: фосфор, кальций, калий, магний, цинк, натрий, медь и марганец. Польза этого соуса просто огромна:
- стимулирование иммунной системы (и, как следствие, повышение иммунитета)
- борьба с разными инфекциями
- улучшение пищеварения
- выведение из организма солей тяжелых металлов и токсинов
- снижение уровня вредного холестерина в крови
- нормализация давления
- улучшение состояния сердечной мышцы и сосудов
- укрепление опорно-двигательного аппарата
Если нет желания готовить соус самостоятельно, то можно купить его в магазинах, где он продается в стеклянных банках. Однако следует помнить, что свежий домашний соус всегда полезнее и вкуснее.
Чем вреден
Выбирая соус в магазине, нужно внимательно смотреть на состав и сроки годности, иначе вместо пользы и вкуса можно получить только вред. Старайтесь не покупать соус, в котором содержится большое количество консервантов.
Поскольку ингредиентов в соусе всегда много, важно, чтобы не было индивидуальной непереносимости на все компоненты.
Базилик может вызвать раздражение слизистых, а оливковое масло обладает неслабым желчегонным эффектом. Кедровые орехи достаточно калорийны, да и весь соус калориен и питателен в целом, поэтому лучше не употреблять при ожирении, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и диете.
Применение соуса песто
Этот соус широко распространен в кулинарии, и использоваться он может для заправки различных блюд. Классическое блюдо, куда добавляют соусы - макароны, может кардинально изменить свой вкус, если вместо обычного кетчупа использовать соус песто.
Также соус можно положить рядом с овощами, и обмакнуть их в специю. Самым простым решением будет намазывание соуса на хлеб, что придаст классическому мучному продукту другой вкус.
Соус можно использовать и для приготовления блюда. Перед тем как запечь треску и лосося, рекомендуется смазать филе песто соусом и уже потом начать готовить его в духовке. Данный соус повлияет на конечный вкус блюда: филе станет очень нежным, будет ароматным и пикантным.
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