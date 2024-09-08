UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Має бути на кожній кухні: ця приправа знижує цукор в крові та допомагає уникнути тромбів

Чим корисний червоний винний оцет (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Червоний винний оцет є ключовим інгредієнтом для улюблених салатних заправок та має безліч переваг для здоров’я. Він має позитивний вплив на все: від здоров’я серця до догляду за шкірою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.

Вважається, що оцет походить з Франції. Найочевиднішою відмінністю між ним та білим винним оцтом, окрім смакових нот відповідних сортів вина, є колір: червоний винний оцет надає ледь помітного рожевого відтінку всьому, до чого ви його додаєте.

У 100 г червоного винного оцту міститься 6 г калорій.

Що готувати з червоним винним оцтом

Використовуйте його як гарнір до супів і солоного гаспачо, а також додавайте в маринади та мариновані огірки.

До того ж це чудова приправа до салатів, що надасть їм цікавого пряного смаку. На основі червоного винного оцту можна приготувати соуси до м’яса.

Читайте РБК-Україна в Google News
оцетЗдорова їжаЗдоров'я