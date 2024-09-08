Має бути на кожній кухні: ця приправа знижує цукор в крові та допомагає уникнути тромбів

Червоний винний оцет є ключовим інгредієнтом для улюблених салатних заправок та має безліч переваг для здоров’я. Він має позитивний вплив на все: від здоров’я серця до догляду за шкірою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.
Вважається, що оцет походить з Франції. Найочевиднішою відмінністю між ним та білим винним оцтом, окрім смакових нот відповідних сортів вина, є колір: червоний винний оцет надає ледь помітного рожевого відтінку всьому, до чого ви його додаєте.
У 100 г червоного винного оцту міститься 6 г калорій.
Використовуйте його як гарнір до супів і солоного гаспачо, а також додавайте в маринади та мариновані огірки.
До того ж це чудова приправа до салатів, що надасть їм цікавого пряного смаку. На основі червоного винного оцту можна приготувати соуси до м’яса.
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