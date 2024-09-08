Має бути на кожній кухні: ця приправа знижує цукор в крові та допомагає уникнути тромбів

Вважається, що оцет походить з Франції. Найочевиднішою відмінністю між ним та білим винним оцтом, окрім смакових нот відповідних сортів вина, є колір: червоний винний оцет надає ледь помітного рожевого відтінку всьому, до чого ви його додаєте.

У 100 г червоного винного оцту міститься 6 г калорій.

Що готувати з червоним винним оцтом

Використовуйте його як гарнір до супів і солоного гаспачо, а також додавайте в маринади та мариновані огірки.

До того ж це чудова приправа до салатів, що надасть їм цікавого пряного смаку. На основі червоного винного оцту можна приготувати соуси до м’яса.