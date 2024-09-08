Должна быть на каждой кухне: эта приправа снижает сахар в крови и помогает избежать тромбов

Красный винный уксус - ключевой ингредиент для любимых салатных заправок и имеет множество преимуществ для здоровья. Он оказывает положительное влияние на все: от здоровья сердца до ухода за кожей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.
Считается, что уксус происходит из Франции. Самым очевидным отличием между ним и белым винным уксусом, кроме вкусовых нот соответствующих сортов вина, является цвет: красный винный уксус придает едва заметный розовый оттенок всему, к чему вы его добавляете.
В 100 г красного винного уксуса содержится 6 г калорий.
Используйте его в качестве гарнира для супов и соленого гаспачо, а также добавляйте в маринады и маринованные огурцы.
К тому же это отличная приправа к салатам, что придаст им интересный пряный вкус. На основе красного винного уксуса можно приготовить соусы к мясу.
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