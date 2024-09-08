Должна быть на каждой кухне: эта приправа снижает сахар в крови и помогает избежать тромбов

Считается, что уксус происходит из Франции. Самым очевидным отличием между ним и белым винным уксусом, кроме вкусовых нот соответствующих сортов вина, является цвет: красный винный уксус придает едва заметный розовый оттенок всему, к чему вы его добавляете.

В 100 г красного винного уксуса содержится 6 г калорий.

Что готовить с красным винным уксусом

Используйте его в качестве гарнира для супов и соленого гаспачо, а также добавляйте в маринады и маринованные огурцы.

К тому же это отличная приправа к салатам, что придаст им интересный пряный вкус. На основе красного винного уксуса можно приготовить соусы к мясу.