Мадонна заявила, что перенесла коронавирус: первые подробности

Мадонна переболела коронавирусом. Об этом рассказала сама певица в Instagram, заявив, что тест на антитела к COVID-19 оказался положительным.

Культовая американская певица разместила в соцсетях 14-й эпизод своего карантинного Instagram-дневника. В ролике 61-летняя звезда поделилась, что сдала тест на антитела к коронавирусу и результат оказался положительным.

Из-за этого она решила прервать свою самоизоляцию и выйти прогуляться на улицу.

"На днях я сделала тест и оказалось, что у меня есть антитела", - поделилась она, решив, что дома уже насиделась.

Отметим, что никаких заявлений от певицы о том, что она болела коронавирусом или вообще плохо себя чувствовала, не было.

Но раньше певица заявляла, что в начале апреля потеряла трех близких людей из-за коронавируса - двоюродного брата, брата телохранителя и коллегу, который делал ей ремиксы.

"Завтра я собираюсь в долгую поездку на автомобиле, - заявила певица. - Я опущу стекло и буду вдыхать коронавирусный воздух. Ага. Надеюсь, погода будет солнечной", - добавила она.

Мадонна заявила, что у нее есть антитела к коронавирусу (видео: instagram.com/madonna)

Антитела к COVID-19 означают, что у человека уже есть иммунитет к болезни, то есть он переболел коронавирусом. Чтобы это узнать, нужно пройти специальный тест.

Ранее мы писали, что Надежда Бабкина впала в кому из-за коронавируса. Позже состояние певицы стабилизировалось.