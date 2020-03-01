Мадонна получила тяжелую травму: что известно о состоянии певицы (фото)

Самая известная певица XX века Мадонна во время выступления на собственном концерте в Париже травмировалась на сцене. Исполнительница рухнула со стула во время выступления. Ей помогла подняться танцовщица. Артистка не смогла сдержать слез от боли.

Американская певица Мадонна во время своего выступления в Париже упала со стула. После инцидента поп-дива разрыдалась, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел во время концерта в Париже, когда Мадонна исполняла танцевальные движения на стуле и неожиданно рухнула. Одна из артисток балета помогла певице подняться на ноги. Зрители отметили, что Мадонна не может сдержать слез. Ранее исполнительница получила травму колена, однако решила выступления не отменять.

Мадонна травмировалась на собственном концерте (фото: Daily Mail)

В гастрольном туре Madame X Tour у Мадонны запланировано 79 концертов, ей осталось выступить на восьми. Первый концерт прошел 17 сентября 2019 года в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке. Заключительное шоу запланировано 8 марта 2020 года в Париже.

Напомним, что ранее 61-летняя Мадонна шокировала откровенным видео с голой грудью.

Напомним, в этом году Мадонна представила новый альбом "Madame X", и теперь занята гастрольной деятельностью. Упор в своих образах она по-прежнему делает на сексуальность и раскрепощенность. Что и подтверждают ее посты в микроблоге. Недавно Мадонна также опубликовала провокационное видео, где стоит на сцене не коленях, держа между ног фотографию.