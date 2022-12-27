Мадонна в метро: де і як зараз живе молода мама, яку зняли на відоме фото

Фотографія Тетяни швидко розлетілася в соціальних мережах і потрапила до багатьох світових ЗМІ. Художниця з Дніпра перенесла зображення на малюнок, який перетворили на ікону. Наразі ця ікона висить в одному з храмів Неаполя.

Тетяна з чоловіком м малюком поїхали з Києва на Львівщину, зараз вони живуть за півтори години їзди від міста - у бабусі.

"Ми покинули Київ, переїхали до безпечнішого регіону, щоб уберегти нашу дочку. 25 лютого, у день, коли зробили фотографію, що облетіла світ, ми ночували в метро. Коли ми спустилися в метро, дочка прокинулася і треба було її годувати. Постелила собі ковдру, годувала, ось такий збіг обставин, що на цей момент прийшли журналісти та попросили зробити фото. Ми не відмовили", - розповіла Тетяна.

Фотографію побачила художниця з Дніпра та перетворила її на картину. Марина Соломеннікова пояснила, що це уособлення всіх жінок України.

"Я уособила просто всіх жінок України, які на той час ховалися в метро. Десь у підвалах дівчина сидить у худі, видно позаду рекламу, схему метро, і мені здається, це чудово поєдналося", - додала художниця.

Образ сучасної "Мадонни" розмістив на стіні храму священник у передмісті Неаполя.

"Образ відсилає до тих страждань, які зазнала Богородиця, яка мала втекти від переслідування Ірода, вона була біженкою в Єгипті. Дуже близька до наших реалій", - пояснив священник В'ячеслав Окунь.

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Тетяна називає випадковістю, що вона стала символом матерів, які захищають дітей від куль та ракет.

"Те, що я потрапила до кадру журналістів і це фото облетіло весь світ, набуло популярності, на наше життя це не сильно вплинуло, крім того, що кілька разів давала інтерв'ю", - розповіла київська "Мадонна".

Марічці вже виповнився рік. Її перший день народження відзначали у бабусі. Тетяна прикрашає ялинку, поки донька спить. А поруч бігають два мопси - Фібі та Бафі. Бафі - теж біженка. Її кинули на Харківщині й завдяки волонтерам, які собаку знайшли та розмістили фото в інтернеті, вона знайшла нову родину.

"Будь-який звук - вона відразу підривалася, заводилася і гавкала, як сторожовий пес. Не спала. Точніше, від знемоги вже засинала, але сидячи", - згадує Тетяна.

Маша у свій рочок чудово розвивається і росте. Мама дівчинки зазначає, що маля не усвідомлює того, що відбувається, і це навіть тішить.

"У нас теж вимикають світло, багато часу проводимо у темряві, але вона якось реагує на це спокійно", - додає Тетяна.

Війна кардинально змінила її життя. Це страшно і Тетяна зізнається, що боляче до сліз. Але труднощі об'єднують, жага до перемоги дає сили на боротьбу. Повертатися до рідної столиці сім'я планує лише після того, як ворог буде переможений. І киянка сподівається, що це станеться вже навесні.