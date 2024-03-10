М'яспусна неділя 2024: що сьогодні обов'язково треба зробити кожному християнину

10 березня церква за новим календарем відзначає М'ясопусну неділю. У цей день віряни також вшановують мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента, а за старим стилем у цей день молились до священослужителя Тарасія.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
М’ясопусну неділю ще називають неділею про Страшний Суд. У цей день читають святе Євангеліє, в якому Ісус Христос говорить про Страшний Суд та про вічну нагороду для праведних і вічну кару для грішних. Кожен християнин має пам'ятати, що ніхто не втече від Страшного суду і на ньому відповість за всі свої гріхи. Треба піти у церкву, покаятись і попросити Господа вберегти його від різноманітних спокус.
У цей день у церквах проводять богослужіння, де закликають кожного вірянина покаятися і розпочати праведне життя. М'ясопусна неділя - це останній день перед Великим постом, коли дозволено їсти м'ясо. Тож у цей день варто вдосталь насититись м'ясними стравами, щоб не було спокуси під час посту.
Також у цей день можна їсти молочні продукти і навіть уже розпочинати готувати вареники і млинці на Масницю, яка розпочинається наступного дня.
10 березня християни згадують мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента, які зазнали жорстоких переслідувань у часи Римського царя Деція.
День Ангела сьогодні святкують: Віктор, Галина, Анастасія, Леонід, Денис, Ніка, Федора, Василина, Купріян.
"Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я), прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь. Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх. Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою по відношенню до інших. Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і ради". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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