М'яспусна неділя 2024: що сьогодні обов'язково треба зробити кожному християнину

10 березня церква за новим календарем відзначає М'ясопусну неділю. У цей день віряни також вшановують мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента, а за старим стилем у цей день молились до священослужителя Тарасія.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як відзначити М'ясопусну неділю

М’ясопусну неділю ще називають неділею про Страшний Суд. У цей день читають святе Євангеліє, в якому Ісус Христос говорить про Страшний Суд та про вічну нагороду для праведних і вічну кару для грішних. Кожен християнин має пам'ятати, що ніхто не втече від Страшного суду і на ньому відповість за всі свої гріхи. Треба піти у церкву, покаятись і попросити Господа вберегти його від різноманітних спокус.

У цей день у церквах проводять богослужіння, де закликають кожного вірянина покаятися і розпочати праведне життя. М'ясопусна неділя - це останній день перед Великим постом, коли дозволено їсти м'ясо. Тож у цей день варто вдосталь насититись м'ясними стравами, щоб не було спокуси під час посту.

Також у цей день можна їсти молочні продукти і навіть уже розпочинати готувати вареники і млинці на Масницю, яка розпочинається наступного дня.

10 березня християни згадують мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента, які зазнали жорстоких переслідувань у часи Римського царя Деція.

Прикмети дня

пухнасті хмари, які швидко плинуть по небу - буде тепло і дощ

гроза - буде гарний урожай

якщо вже повернулися журавлі - весна повноцінно вступить у свої права

сильний вітер - зима ще трохи протримається

жайворонок кружляє в небі - скоро проросте перша трава

Що не можна сьогодні робити

влаштовувати гучні гуляння з алкоголем

відмовлятись від м'яса

робити покупки, бо потім будете ними розчаровані

робити операції та інші хірургічні втручання

відвідувати стоматолога

лихословити, сваритися і ображатись

День Ангела сьогодні святкують: Віктор, Галина, Анастасія, Леонід, Денис, Ніка, Федора, Василина, Купріян.

Молитва про прощення гріхів

"Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я), прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь. Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх. Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою по відношенню до інших. Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і ради". Амінь.