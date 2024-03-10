Мясопустное воскресенье 2024: что сегодня обязательно нужно сделать каждому христианину

10 марта церковь по новому календарю отмечает Мясопусное воскресенье. В этот день верующие также чтят мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента, а по старому стилю в этот день молились к священнослужителю Тарасию.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как отметить Мясопустное воскресенье

Мясопустное воскресенье еще называют воскресеньем о Страшном Суде. В этот день читают святое Евангелие, в котором Иисус Христос говорит о Страшном Суде и о вечной награде для праведных и вечной казни для грешных. Каждый христианин должен помнить, что никто не уйдет от Страшного суда и на нем ответит за все свои грехи. Нужно пойти в церковь, покаяться и попросить Господа уберечь его от различных соблазнов.

В этот день в церквах проводят богослужения, где призывают каждого верующего покаяться и начать праведную жизнь. Мясопустное воскресенье - это последний день перед Великим постом, когда разрешено есть мясо. Поэтому в этот день стоит достаточно насытиться мясными блюдами, чтобы не было соблазна во время поста.

Также в этот день можно есть молочные продукты и даже начинать готовить вареники и блинчики на Масленицу, которая начинается на следующий день.

10 марта христиане вспоминают мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента, подвергшихся жестоким преследованиям во времена Римского царя Деция.

Приметы дня

пушистые облака, которые быстро плывут по небу - будет тепло и дождь

гроза - будет хороший урожай

если уже вернулись журавли - весна полноценно вступит в свои права

сильный ветер - зима еще немного продержится

жаворонок кружит в небе - скоро прорастет первая трава

Что нельзя сегодня делать

устраивать громкие гуляния с алкоголем

отказываться от мяса

делать покупки, потому что потом будете ими разочарованы

делать операции и другие хирургические вмешательства

посещать стоматолога

злословить, ссориться и обижаться

День Ангела сегодня празднуют: Виктор, Галина, Анастасия, Леонид, Денис, Ника, Фёдора, Василиса, Куприян.

Молитва о прощении грехов

"Господи Всевышний, услышь меня, раба Божия (имя), прости мне грехи мои, ибо я искренне в них каюсь. Позволь мне работать усердно и вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Твоими. Подари мне возможность возносить Тебе молитвы, быть добрым словом и делом по отношению к другим. Научи меня, как воздержаться от бесовских соблазнов, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить. Прошу у тебя прощения и совета". Аминь.