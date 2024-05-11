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Люлєнов з "Ліги сміху" чесно сказав, що думає про Зеленського

Іван Люлєнов про Зеленського (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

До того, як стати президентом України Володимир Зеленський побудував успішну кар'єру шоумена та актора. Як розповідають усі, хто працював із ним у той період, він однозначно був на своєму місці.

Який Володимир Олександрович у житті та роботі на сцені, розповів колишній учасник "Ліги сміху" Іван Люлєнов в інтерв’ю РБК-Україна.

 

Який президент у житті та роботі 

"Усі з "Ліги сміху", кого запитують, всі кажуть, що він дуже-дуже крутий. Він дуже допомагав нам, підказував. Він для нас був прикладом. Всі учасники хотіли такого успіху", - згадує Іван.

Річ у тому, що Зеленський разом із "Кварталом 95" показав, до якого рівня можна дійти, починаючи з простого КВК. Тому всі, хто був на шоу за участю Зеленського, мріяли про роботу на телебаченні, а потім - запустити власне шоу.

А ще, за словами Люлєнова, Володимир Олександрович дуже підтримував учасників "Ліги сміху".

"Він давав чіткі поради, що можна додати, що зробити. Він був на кожному виступі, дивився та казав те, що справді допомагало", - розповідає він.

Реакція коміків на перемогу Зеленського у виборах

Гуморист запевняэ, що у всіх людей, знайомих із Зеленським особисто, лише теплі почуття та прояви підтримки до нього.

"Ми усі, коміки чи артисти, хто з ним знайомий, дуже сильно переживаємо за нього. Нам хочеться, щоб у нього все вийшло. Ми ніби бачимо себе в ньому, знаєш. Ніби в ньому частина нас, або в нас частина його. Ось таке ставлення", - ділиться хлопець.

 

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