ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Людям трудно дышать: пригород Киева затянуло коричневой дымкой (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В пригороде Киева очень испортился воздух, эксперты объяснили почему

Пригород Киева ближе к вечеру 1 октября затянуло коричневой дымкой, люди жалуются, что трудно дышать. Такое явление вероятно связано с пылевой бурей, говорят специалисты.

О проблемы с чистотой воздуха рассказали в ряде городов и сел Обуховского района - Украинке, Козине и Конча-Заспе. Об этом сообщает ТСН.

"Видимость на Старообуховской трассе несколько ограничена из-за пылевой бури. В воздухе чувствуются мелкие песчинки, аж трудно дышать", - говорит очевидец Вадим.

Пылевая буря под Киевом (фото: tsn.ua)

А город Украинка, по его словам, издалека песчано-коричневого цвета.

В Украинском гидрометцентре говорят, скорее всего это не пылевая буря. При этом конкретного ответа у синоптиков тоже нет.

Самые читаемые новости

Пригород Киева затянуло пылевой бурей (фото: tsn.ua)

"Вчера были осадки, в Обуховском районе тоже. Поэтому это не может быть пылевая буря. Пылевой бури в Обуховском районе в Укргидрометцентре не зафиксировано", - утверждает Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов.

Ранее врач рассказал, какие тяжелые болезни может вызывать грязный воздух Киева.

Также ученые названы главные источники загрязнения в квартире.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины загрязнение