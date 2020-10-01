Людям трудно дышать: пригород Киева затянуло коричневой дымкой (видео)

Пригород Киева ближе к вечеру 1 октября затянуло коричневой дымкой, люди жалуются, что трудно дышать. Такое явление вероятно связано с пылевой бурей, говорят специалисты.

О проблемы с чистотой воздуха рассказали в ряде городов и сел Обуховского района - Украинке, Козине и Конча-Заспе. Об этом сообщает ТСН.

"Видимость на Старообуховской трассе несколько ограничена из-за пылевой бури. В воздухе чувствуются мелкие песчинки, аж трудно дышать", - говорит очевидец Вадим.

Пылевая буря под Киевом (фото: tsn.ua)

А город Украинка, по его словам, издалека песчано-коричневого цвета.

В Украинском гидрометцентре говорят, скорее всего это не пылевая буря. При этом конкретного ответа у синоптиков тоже нет.

Пригород Киева затянуло пылевой бурей (фото: tsn.ua)

"Вчера были осадки, в Обуховском районе тоже. Поэтому это не может быть пылевая буря. Пылевой бури в Обуховском районе в Укргидрометцентре не зафиксировано", - утверждает Владислав Билык, начальник отдела метеопрогнозов.

Ранее врач рассказал, какие тяжелые болезни может вызывать грязный воздух Киева.

Также ученые названы главные источники загрязнения в квартире.