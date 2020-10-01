Людям важко дихати: передмістя Києва затягнуло коричневою димкою (відео)

Передмістя Києва ближче до вечора 1 жовтня затягнуло коричневою димкою, люди скаржаться, що важко дихати. Таке явище ймовірно пов'язано з пиловою бурею, кажуть фахівці.

Про проблеми з чистотою повітря розповіли в ряді міст і сіл Обухівського району - Українці, Козині та Конча-Заспі. Про це повідомляє ТСН.

"Видимість на Старообухівській трасі дещо обмежена через пилову бурю. У повітрі відчуваються дрібні піщинки, аж важко дихати", - говорить очевидець Вадим.

Пилова буря під Києвом (фото: tsn.ua)

А місто Українка, за його словами, здалеку піщано-коричневого кольору.

В Українському гідрометцентрі кажуть, швидше за все це не пилова буря. При цьому конкретної відповіді у синоптиків теж немає.

Передмістя Києва затягнуло пиловою бурею (фото: tsn.ua)

"Вчора були опади, в Обухівському районі теж. Тому це не може бути пилова буря. Пилової бурі в Обухівському районі в Укргідрометцентрі не зафіксовано", - стверджує Владислав Білик, начальник відділу метеопрогнозів.

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