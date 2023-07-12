Людям надоел искусственный интеллект? ChatGPT стремительно теряет пользователей

ChatGPT впервые теряет пользователей, а это пошатывает веру в революцию искусственного интеллекта. В июне количество людей, посетивших сайт ChatGPT, по всему миру упало на 10%.

Интерес к ChatGPT упал почти на 10%

По данным интернет-компании Similarweb, количество посетителей сайта ChatGPT снизилось на 9,7% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным Sensor Tower, количество загрузок приложения для iPhone от бота, которое было запущено в мае, также неуклонно снижается после пика в начале июня.

ChatGPT разработала компания по искусственному интеллекту OpenAI и запустила его в ноябре прошлого года. Это положило начало "взрыву" интереса к искусственному интеллекту. Крупные технологические компании начали вкладывать миллионы долларов в разработку конкурирующих программ.

Некоторые компании даже уволили копирайтеров и заменили их на ChatGPT. Но снижение заинтересованности программой свидетельствует о том, что ажиотаж вокруг чат-ботов преувеличен.

Почему у людей снизился интерес к ChatGPT

Причиной этому может быть то, что люди поняли, что иногда чат-бот выдает ложную информацию и, соответственно, не является столь полезным, как о нем думали.

Некоторые пользователи жаловались, что ответы ChatGPT со временем стали хуже, особенно когда речь шла о генерации компьютерного кода.

Многие компании также запретили своим сотрудникам использовать ChatGPT на работе из-за того, что размещение конфиденциальной информации компании в бот может привести к утечке данных.

Запуск чат-ботов искусственного интеллекта требует огромного количества дорогостоящих компьютерных процессоров. Аналитики предполагают, что ухудшение качества произошло из-за того, что OpenAI пытается снизить стоимость работы бота.

Окончание учебного года в Соединенных Штатах и Европе также могло спровоцировать снижение интереса к программе, поскольку студенты, использовавшие ее для написания работ, ушли на летние каникулы.

Другие эксперты предполагают, что обеспокоенность по поводу новых правил в Европейском Союзе заставила OpenAI и другие компании искусственного интеллекта отказаться от возможностей своих чат-ботов.

Представитель OpenAI - компании-разработчика ChatGPT - отказался от комментариев.