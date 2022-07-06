Людям с больным желудком нельзя эти напитки: список

Речь идет о кислых фруктовых соках

По словам медика, такие напитки изменяют кислотность жидкости, которая помогает переваривать пищу - желудочной кислоты.

"Желудочная кислота - водянистая бесцветная жидкость, выделяемая париетальными клетками слизистой оболочки желудка. Кислота играет очень важную роль в переваривании пищи, она может расщеплять пищу, убивать бактерии и способствовать перевариванию пищи", - говорит медик.

Однако желудочная кислота - это палка "о двух концах". Слишком много или слишком мало желудочной кислоты может нанести вред пищеварительной системе.

Когда секреция желудочной кислоты слишком низкая, вы можете ощущать такие симптомы, как потеря аппетита, несварение, вздутие живота, диарея, запор и прочее.

Фото: кислые соки вредны для людей с язвой (pixabay)

Если в желудке много кислоты

Чрезмерное же количество желудочной кислоты разъедает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, что приводит к язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

В частности, лимонный сок содержит много лимонной кислоты. Это очень кислая жидкость, которая будет стимулировать секрецию желудочной кислоты, а большое количество желудочной кислоты ухудшит состояние больных язвой.

Поэтому пациентам с язвой следует избегать употребления кислых напитков, таких как: