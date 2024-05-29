Людство стане свідком події, яка була описана у старовинному рукописі 1217 року

Світ ось-ось побачить зоряну подію, яка, ймовірно, була вперше зафіксована в 1217 році; вибух нової T Coronae Borealis (T CrB), також відомої як зірка Blaze.

Цю зірку - фактично подвійну зоряну систему, що складається з білого карлика та червоного гіганта - здебільшого не видно з Землі без допомоги телескопа. Розташований на відстані 3000 світлових років від Землі, сила тяжіння білого карлика повільно відтягує речовину від червоного гіганта, зрештою викликаючи подію, яка буває раз у житті (або двічі, якщо вам неймовірно пощастить).

"Зірки знаходяться досить близько, тому, коли червоний гігант стає нестабільним через підвищення температури й тиску й починає викидати свої зовнішні шари, білий карлик збирає цю речовину на своїй поверхні", - пояснюють в NASA.

Вчені додали, що неглибока щільна атмосфера білого карлика врешті-решт нагрівається настільки, що викликає негайну термоядерну реакцію, яка породжує нову, яку ми бачимо з Землі.

Це трапляється приблизно кожні 80 років. Ми знаємо це завдяки спостереженням у 1866 і 1946 роках, коли зоряна система стала яскравішою в кілька тисяч разів і стала видна неозброєним оком. Зірка виглядала на небі майже так само яскраво, як північна зірка Полярна.

Можливо, це були не перші випадки спостереження нової. У грудні 1787 року преподобний Френсіс Волластон спостерігав і задокументував зірку в положенні T Coronae Borealis, яка, імовірно, була палаючою зіркою, яка знову стає новою.

Також існує набагато давніший опис зірки, який сягає аж до Баварії 13 століття.

"Подія 1217 року містить звіт очевидця, написаний Ебботом Бурчардом з Упсберга, як швидко зростаюче зоряне джерело (стела) у Короні Бореаліс, яке "сяяло великим світлом", тривало "багато днів" і було приписано як "чудовий знак", - розповів почесний професор факультету фізики та астрономії Університету штату Луїзіана Бредлі Шефер.

Він додав, що Бурхард використовував термін для зірки (стела), тому мова йшла не про комету. Тим більш, згадується позитивна прикмета, що було неможливо для комет. Подія, про яку повідомляється, відповідає очікуванням попереднього виверження T CrB, і всі інші можливості рішуче відкидаються, тому аргументи на користь виверження T CrB 1217 року вагомі.

Перед попередніми вибухами зірка зазнала підвищення яскравості, а потім спад - перед виверженням.

Як додали в Американській асоціації спостерігачів змінних зірок (AAVSO), провал T CrB перед виверженням вже почався - у березні-квітні цього року. Якщо падіння схоже за часом на виверження в 1945 році, то первинне виверження має відбутися приблизно, через 1,1 +0,3 року, або у 2024,4 +0,3 року.

Ґрунтуючись на попередніх спадах і виверженнях, астрономи очікують, що наступна нова станеться до вересня 2024 року. Слідкуйте за сузір'ям Корона Бореаліс протягом наступних місяців і ви станете свідком унікальної події, так само як й всі інші ще в 1217 році.

Цей очікуваний вибух надасть астрономам унікальну можливість вивчати процеси, що відбуваються під час зоряного виверження, та їх вплив на навколишнє космічне середовище.

Знання, отримані завдяки цьому спостереженню, можуть виявити нові аспекти поведінки зірок та механізмів їх взаємодії. Також, це може допомогти уточнити наші моделі старіння зірок та їх еволюції.

Крім наукового інтересу, майбутній вибух T CrB стане значущою подією для аматорських астрономів та широкої громадськості.