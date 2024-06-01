Людство стане свідком дивовижного видовища: на початку червня пройде великий парад планет

Що таке парад планет

Парад планет, або як називають науковці, вирівнювання планет - це астрономічне явище, коли кілька планет шикуються близько одна до одної по один бік від Сонця з розкидом у 20-30 градусів.

Залежно від кількості планет, що беруть участь у параді, виділяють таки типи:

Міні-вирівнювання - 3 планети

Мале вирівнювання - 4 планети

Велике вирівнювання - 5-6 планет

Велике (повне) вирівнювання - 7 планет (іноді разом з Плутоном)

Зустріч двох планет називають зближенням або з'єднанням.

Коли буде парад планет

Найближчий парад планет у 2024 році очікується 3 червня. Це буде велике вирівнювання за участі Меркурія, Юпітера, Урана, Марса, Нептуна та Сатурна.

Спостерігати за явищем зможуть жителі з різних точок земної кулі. Для цього потрібно взнати точний час світанку у вашій місцевості та почати спостереження за годину до нього. Визначити точний час допоможе додаток Sky Tonight.

Неозброєним оком на небі можна буде розгледіти Юпітер, Меркурій, Марс та Сатурн. За допомогою бінокля або телескопа можна буде побачити також Уран, що буде розташований поруч з Меркурієм, і Нептун поруч з Сатурном.

Коли ще будуть паради планет

Невеликі планетарні паради відбуваються досить часто, але це лінії з 3-4 небесних тіл. А от паради з 5 планет та більше - називають рідкісними.

Наступні паради:

28 серпня 2024 року

18 січня 2025 року

28 лютого 2025 року

29 серпня 2025 року

Найбільший парад планет очікується 28 лютого 2025 року, бо за прогнозами вчених в один ряд стане одразу 7 планет Сонячної системи.

Вплив параду планет на людство

Насправді вплив параду планет на людину ще недостатньо вивчений. Астрологи та астропсихологи стверджують, що в такі дні у людей можуть змінюватися настрій та самопочуття.

Вони вказують на то, що в історії людства були випадки, коли паради планет ставали передвісниками певних подій.

Парад 1962 року відбувся одночасно з Карибською кризою, коли увесь світ перебував на порозі ядерної війни. А парад 1989 року, за словами астрологів, нібито призвів до розпаду Радянського Союзу.

Критики цих версій впевнені, що подібні припущення позбавлені будь-якого грунту. Вони вважають, що тут спрацьовує ефект Барнума - коли якісь певні твердження інтерпретуються людиною як точні, як вони припускають, створені індивідуально для них. Саме цей ефект пояснює феномен широкої популярності гороскопів.