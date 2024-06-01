Людство стане свідком дивовижного видовища: на початку червня пройде великий парад планет

Астрофізики на 2024 рік анонсували декілька яскравих подій: сонячні затемнення, рясні метеорні потоки, комети та дуже потужне явище - великий парад планет. І саме з нею пов'язують глобальні події у світі.
Що таке парад планет, коли можна буде його побачити та яке він має значення для людства, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Sat.net.
Парад планет, або як називають науковці, вирівнювання планет - це астрономічне явище, коли кілька планет шикуються близько одна до одної по один бік від Сонця з розкидом у 20-30 градусів.
Залежно від кількості планет, що беруть участь у параді, виділяють таки типи:
Міні-вирівнювання - 3 планети
Мале вирівнювання - 4 планети
Велике вирівнювання - 5-6 планет
Велике (повне) вирівнювання - 7 планет (іноді разом з Плутоном)
Зустріч двох планет називають зближенням або з'єднанням.
Найближчий парад планет у 2024 році очікується 3 червня. Це буде велике вирівнювання за участі Меркурія, Юпітера, Урана, Марса, Нептуна та Сатурна.
Спостерігати за явищем зможуть жителі з різних точок земної кулі. Для цього потрібно взнати точний час світанку у вашій місцевості та почати спостереження за годину до нього. Визначити точний час допоможе додаток Sky Tonight.
Неозброєним оком на небі можна буде розгледіти Юпітер, Меркурій, Марс та Сатурн. За допомогою бінокля або телескопа можна буде побачити також Уран, що буде розташований поруч з Меркурієм, і Нептун поруч з Сатурном.
Невеликі планетарні паради відбуваються досить часто, але це лінії з 3-4 небесних тіл. А от паради з 5 планет та більше - називають рідкісними.
Наступні паради:
Найбільший парад планет очікується 28 лютого 2025 року, бо за прогнозами вчених в один ряд стане одразу 7 планет Сонячної системи.
Насправді вплив параду планет на людину ще недостатньо вивчений. Астрологи та астропсихологи стверджують, що в такі дні у людей можуть змінюватися настрій та самопочуття.
Вони вказують на то, що в історії людства були випадки, коли паради планет ставали передвісниками певних подій.
Парад 1962 року відбувся одночасно з Карибською кризою, коли увесь світ перебував на порозі ядерної війни. А парад 1989 року, за словами астрологів, нібито призвів до розпаду Радянського Союзу.
Критики цих версій впевнені, що подібні припущення позбавлені будь-якого грунту. Вони вважають, що тут спрацьовує ефект Барнума - коли якісь певні твердження інтерпретуються людиною як точні, як вони припускають, створені індивідуально для них. Саме цей ефект пояснює феномен широкої популярності гороскопів.
Раніше ми писали про те, що людство стане свідком події, яка була описана у старовинному рукописі 1217 року.
А ще розповідали про те, над якими 10 загадками Всесвіту вчені досі ламають голову.