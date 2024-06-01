Человечество станет свидетелем удивительного зрелища: в начале июня пройдет большой парад планет

Что такое парад планет

Парад планет, или как называют ученые, выравнивание планет - это астрономическое явление, когда несколько планет выстраиваются рядом друг к другом по одну сторону от Солнца с разбросом в 20-30 градусов.

В зависимости от количества участвующих в параде планет выделяют такие типы:

Мини-выравнивание - 3 планеты

Малое выравнивание - 4 планеты

Большое выравнивание - 5-6 планет

Большое (полное) выравнивание - 7 планет (иногда вместе с Плутоном)

Встречу двух планет называют сближением или соединением.

Когда будет парад планет

Ближайший парад планет в 2024 году ожидается 3 июня. Это будет большое выравнивание с участием Меркурия, Юпитера, Урана, Марса, Нептуна и Сатурна.

Наблюдать за явлением смогут жители из разных точек земного шара. Для этого нужно узнать точное время рассвета в вашей местности и начать наблюдение за час до него. Определить точное время поможет приложение Sky Tonight.

Невооруженным глазом можно будет разглядеть Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн. С помощью бинокля или телескопа можно будет увидеть также Уран, расположенный рядом с Меркурием, и Нептун рядом с Сатурном.

Когда еще будут парады планет

Небольшие планетарные парады проходят довольно часто, но это линии из 3-4 небесных тел. А вот парады из 5 планет и больше называют редкими.

Следующие советы:

28 августа 2024 года

18 января 2025 года

28 февраля 2025 года

29 августа 2025 года

Наибольший парад планет ожидается 28 февраля 2025, потому что по прогнозам ученых в один ряд станет сразу 7 планет Солнечной системы.

Влияние парада планет на человечество

На самом деле влияние парада планет на человека еще недостаточно изучено. Астрологи и астропсихологи утверждают, что в такие дни люди могут менять настроение и самочувствие.

Они указывают на то, что в истории человечества были случаи, когда парады планет становились предвестниками определенных событий.

Парад 1962 г. состоялся одновременно с Карибским кризисом, когда весь мир находился на пороге ядерной войны. А парад 1989 года, по словам астрологов, якобы привел к распаду Советского Союза.

Критики этих версий уверены, что подобные предположения лишены какой-либо почвы. Они считают, что здесь срабатывает эффект Барнума - когда какие-то утверждения интерпретируются человеком как точные, как они предполагают, созданы индивидуально для них. Именно этот эффект объясняет феномен широкой популярности гороскопов.