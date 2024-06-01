Человечество станет свидетелем удивительного зрелища: в начале июня пройдет большой парад планет

Астрофизики на 2024 анонсировали несколько ярких событий: солнечные затмения, обильные метеорные потоки, кометы и очень мощное явление - большой парад планет. И именно с ним связывают глобальные события в мире.
Что такое парад планет, когда можно будет увидеть и какое он имеет значение для человечества, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sat.net.
Парад планет, или как называют ученые, выравнивание планет - это астрономическое явление, когда несколько планет выстраиваются рядом друг к другом по одну сторону от Солнца с разбросом в 20-30 градусов.
В зависимости от количества участвующих в параде планет выделяют такие типы:
Мини-выравнивание - 3 планеты
Малое выравнивание - 4 планеты
Большое выравнивание - 5-6 планет
Большое (полное) выравнивание - 7 планет (иногда вместе с Плутоном)
Встречу двух планет называют сближением или соединением.
Ближайший парад планет в 2024 году ожидается 3 июня. Это будет большое выравнивание с участием Меркурия, Юпитера, Урана, Марса, Нептуна и Сатурна.
Наблюдать за явлением смогут жители из разных точек земного шара. Для этого нужно узнать точное время рассвета в вашей местности и начать наблюдение за час до него. Определить точное время поможет приложение Sky Tonight.
Невооруженным глазом можно будет разглядеть Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн. С помощью бинокля или телескопа можно будет увидеть также Уран, расположенный рядом с Меркурием, и Нептун рядом с Сатурном.
Небольшие планетарные парады проходят довольно часто, но это линии из 3-4 небесных тел. А вот парады из 5 планет и больше называют редкими.
Следующие советы:
Наибольший парад планет ожидается 28 февраля 2025, потому что по прогнозам ученых в один ряд станет сразу 7 планет Солнечной системы.
На самом деле влияние парада планет на человека еще недостаточно изучено. Астрологи и астропсихологи утверждают, что в такие дни люди могут менять настроение и самочувствие.
Они указывают на то, что в истории человечества были случаи, когда парады планет становились предвестниками определенных событий.
Парад 1962 г. состоялся одновременно с Карибским кризисом, когда весь мир находился на пороге ядерной войны. А парад 1989 года, по словам астрологов, якобы привел к распаду Советского Союза.
Критики этих версий уверены, что подобные предположения лишены какой-либо почвы. Они считают, что здесь срабатывает эффект Барнума - когда какие-то утверждения интерпретируются человеком как точные, как они предполагают, созданы индивидуально для них. Именно этот эффект объясняет феномен широкой популярности гороскопов.
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