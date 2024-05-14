"Людська" хвороба у котів: як зрозуміти, що в кота артрит

Власники котів знають, що не симптоми хвороб, притаманні людям, часто можуть сигналізувати про зовсім інші причини. Водночас домашні улюбленці можуть страждати й на такі захворювання, які мають і люди - зокрема і на артрит.

Про артрит у котів, його симптоматику і причини виникнення, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на PetMD .

Що таке артрит у котів

Артрит (також званий дегенеративним захворюванням суглобів або остеоартритом) - це хронічне, болісне, захворювання, що, прогресуючи, вражає суглоби котів. Як і у людей, воно переважно пов'язане зі старінням і може вражати від 70% до 90% котів будь-якої породи і статі старше 12 років.

Зазвичай артрит розвивається роками, при цьому в суглобах відбувається багато змін. Хрящ, який зазвичай вистилає суглоб і пом'якшує його, руйнується, дозволяючи кісткам ненормально тертися одна об одну.

А сусідні кістки можуть розколюватися і утворювати гострі кісткові виступи в суглобі. Це призводить до набряку, запалення та болю в суглобах.

Найчастіше уражаються хребет, тазостегнові, колінні та ліктьові суглоби, хоча артрит може розвинутися в будь-якому суглобі. Оскільки зміни в суглобах спричиняють біль, при артриті кішки можуть демонструвати знижену рухливість і кульгавість.

Чому у котів виникає артрит

Артрит може виникати без чіткої причини. Хоча генетика може відігравати певну роль, це захворювання найбільше пов'язане зі старінням.

Однак іноді артрит може розвинутися після травми суглоба. Сама ж травма може бути незначною за характером і може виникати через такі причини:

травма зв'язок (наприклад, розрив хрестоподібної зв'язки);

імуноопосередковані захворювання, такі як імуноопосередкований неерозивний поліартрит;

кліщові захворювання, зокрема, хвороба Лайма;

пряма травма (наприклад, автомобільна аварія або падіння);

інфекція;

вроджені дефекти суглобів або кісток.

Чому виникає артрит у котів (ілюстрація: Freepik)

Артрит прогресує через природу самого суглоба. Після травми хрящ вивільняє ферменти всередині суглоба, які спричиняють подальше руйнування хряща та колагену, що призводить до ще більшого запалення.

Симптоми артриту у кота

Деякі коти з артритом можуть не мати явних ознак - вони можуть дуже добре приховувати свій біль! Проте серед очевидних ознак артриту - кульгавість, набряклість суглобів і виснаження м'язів.

Однак у котів артрит може проявлятися по-різному, і власникам буває важко його розпізнати. Деякі коти можуть не так активно стрибати або гратися, як у дитинстві.

У них може знизитися енергія або спритність, вони можуть падати, коли намагаються стрибати вгору або вниз по поверхнях.

Коту може бути важко рухатися без болю, тому він може виглядати неохайно. Деякі господарі відзначають зміни в поставі, наприклад, кіт не може нормально спати або сидіти.

Якщо артрит викликає біль при користуванні лотком, вони можуть пов'язувати його з причиною болю і почати справляти потреби поза ним. Тож якщо кіт не ходить в лоток, це необов'язково свідчить про поганий характер - можливо, домашньому улюбленцю боляче.

Важливо зазначити, що ці зміни не трапляються за один день і зазвичай відбуваються поступово.

Саме тому необхідно не лише звертатися до ветеринара у разі зміни поведінки, або появи певних симптомів артриту, а й для регулярних оглядів.