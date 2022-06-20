"Людоньки, я ледь не плакала": украинка показала выпускной в немецкой школе

Как состоялся выпускной вечер

По словам Анны, выпускной был у ее дочери в 4 классе. В частности, в начале было небольшое мероприятие в церкви, где присутствовали родители и дети.

"Людоньки, я едва не плакала от того как же все таки классно. Те кто не католики просто сидели и смотрели, потому что в классе много разных национальностей и вероисповеданий", - написала она.

Потом все пошли в школу и в спортивном зале был небольшой концерт для родителей, где дети пели, танцевали и показывали фокусы. После этого на школьном дворе делали гриль, родители приносили с собой салаты и багеты.

Украинка отметила, что от школы были напитки и гриль и никаких денег на это родители не сдавали, это оплачивал город. Также своей учительнице дети дарили самодельную книгу, обложка деревянная и на ней выжженная сова. К тому же страницы в книге - это рисунки детей и их мысли об учительнице и пожелания.

"Никаких конвертов в которых 10000, никаких золотых украшений. Мои дети сказали что им жаль, что каникулы начинаются", - добавила она.

Украинка рассказала о выпускном в Германии (facebook.com/skripkaaa)

Обучение в Германии

Анна рассказала, что в городе Вассенберг детям в школе выдают рюкзаки и канцелярию.

"Дети сначала не очень хотели уходить, но после первого дня пришли в восторг. И часа два рассказывали и о прекрасной площадке и о вкусном обеде и об айпадах, которые выдают им", - написала украинка.

Обучение в школе начинается в 7:45. Уроки длятся дольше, чем в украинских школах. На переменах дети выходят на школьный двор, где есть площадка качели, горка, ворота для футбола и кольца для баскетбола.

Также после первого урока приносят пить молоко с их бутербродами. После этого дают либо яблоки, морковь, перец или огурцы.

"Обед - это что-то второе, или первое. Салат и обязательно десерт. Обед бесплатный", - добавила Анна.

На уроке музыки дети играют импровизированные мелодии на чем-то. Раз в неделю урок плавания, где дети ездят в бассейн.

"Главное, что дети хотят идти в школу и ждут понедельника, когда выходные", - отметила женщина.