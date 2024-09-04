Кіченок встановила рекорд для українських тенісисток: їй може позаздрити навіть Світоліна

Тепер у неї є виходи в півфінал на всіх найпрестижніших турнірах - Australian Open, Ролан Гаррос, Вімблдоні та US Open.

Кіченок стала першою українкою, якій підкорилося це досягнення. Таке не вдавалося навіть нашій тенісній примі Еліні Світоліній (у Австралії та Франції вона жодного разу не проходила далі чвертьфіналу).

Усіх своїх найкращих результатів Людмила досягла у парі з Оленою Остапенко з Латвії. Тенісистки грають разом з 2018 року, але на жаль поки жодного титулу Grand Slam не здобули. Найближче до перемоги українсько-латвійський дует був на цьогорічному чемпіонаті Австралії, але у фіналі поступився Се Шувей з Тайваню та Елізе Мертенс з Бельгії.

Всі півфінали Grand Slam Людмили Кіченок та Олени Остапенко

Ролан Гаррос-2022 - програли Каролін Гарсії та Крістіні Младеновіч.

Вімблдон-2022 - програли Барборі Крейчиковій та Катерині Сіняковій.

Australian Open-2024 - виграли в Габріели Дабровскі та Ерін Раутліфф.

US Open-2024 - гратимуть проти Чін Чань та Вероніки Кудерметової.

Півфінальний матч на US Open-2024 Кіченок та Остапенко проведуть 4 вересня, початок - не раніше 22:00 за київським часом.

Втім, у Людмили є титул одного мейджора - у минулому році вона перемогла на Вімблдоні, але не в парному жіночому, а в змішаному розряді. Історичну перемогу українка здобула разом з хорватом Мате Павічем.

Хто така Людмила Кіченок та чому вона не грає разом з сестрою

Людмила Кіченок народилася у Дніпропетровську і з семи років почала займатися тенісом разом зі своєю сестрою-близнючкою Надією.

І Людмила, і Надія найбільших успіхів досягли саме, як парні гравці. Певний час вони грали разом і досягали непоганих результатів, зокрема перемагали на турнірі у китайському Шеньчжені (2015 рік) та бразильському Флоріанополісі (2016-й).

Але потім розійшлися. Людмила стала грати з Оленою Остапенко, а Надія - не має постійної партнерки на корті. На US Open 2024, наприклад, вона об’єдналася в команду з угоркою Тімеєю Бебош, але вилетіла вже в першому колі.

Сестри Кіченок (фото: instagram.com/lyuda_kichenok)

На запитання, чому так - Надія одного разу відповіла: "Ми сестри - такі відносини не дуже просто направити. В нас немає ліміту, в нас немає кордонів, що і коли ми можемо сказати одна одній. Іноді це буває боляче. Але потім ми вибачаємось".

І все ж сестер разом на корті можна побачити - у матчах збірної Україна та на Олімпіадах, де за правилами пара може складатися з представниць однієї країни.

Зараз Людмила і Надія Кіченок - найкращі парні тенісистки України. Людмила у світовому парному рейтингу посідає 17-те місце, а Надія - 32-ге. Відповідно, у національному рейтингу - вони перша та друга ракетки.