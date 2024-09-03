US Open-2024: перші ракетки, чотири господарі та інші склали чвертьфінальні пари турніру

У рамках Відкритого чемпіонату США з тенісу визначилися всі чвертьфіналісти в жіночому та чоловічому одиночних розрядах на чолі з лідерами класифікацій – полькою Ігою Свьонтек та італійцем Янніком Зіннером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

У вісімці найкращих серед жінок опинилися відразу дві господарки кортів. Емма Наварро 3 вересня зустрінеться з іспанською тенісисткою Паулою Бадосою, а 4 вересня Джессіка Пегула намагатиметься зупинити Свьонтек.

Олімпійська чемпіонка Чжен Ціньвень з Китаю у ніч проти середи протистоятиме білорусці Аріні Сабаленко. Натомість бразильська тенісистка Беатріс Хаддад Майя за путівку в півфінал позмагається з чешкою Кароліною Муховою.

Усі пари 1/4 фіналу в жіночому одиночному розряді:

Бадоса – Наварро, 3 вересня, не раніше 19:00

Чжен – Сабаленко, 4 вересня, не раніше 02:00

Хаддад Майя – Мухова, 4 вересня, не раніше 19:00

Свьонтек – Пегула, 4 вересня, не раніше 19:00

Дует американців залишився і в турнірі чоловіків. Тейлор Фріц у вівторок ввечері зустрінеться з німцем Александером Звєрєвим, а в ніч проти середи Френсіс Тіафо схрестить ракетки з болгарським тенісистом Грігором Дімітровим.

4 вересня британець Джек Дрейпер протистоятиме Алексу Де Мінору з Австралії. Натомість останній чвертьфінал матиме найгучнішу вивіску. У "завчасному фіналі" Зіннер зустрінеться з нейтральним росіянином Даніїлом Медвєдєвим.

Усі пари 1/4 фіналу в чоловічому одиночному розряді: