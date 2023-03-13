ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Завжди ділився теплом з усіма": на фронті загинув зірка "Ліги сміху" Роман Іваненко

Новость на русском →
Понеділок 13 березня 2023 09:45
"Завжди ділився теплом з усіма": на фронті загинув зірка "Ліги сміху" Роман Іваненко Роман Іваненко (фото: instagram.com/romka_ivanenko)
Автор: Дмитрий Войналович

На фронті загинув Роман Іваненко - відомий актор, гуморист, віце-чемпіон "Ліги сміху" у складі команди "Наш Формат" з Кам'янця-Подільського, який пішов на фронт у перші дні великої війни добровольцем.

Про загибель актора першим повідомив у Facebook голова Кам‘янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Пізніше інформацію підтвердили дружина і колеги актора...

"Невимовний біль. Як важко втрачати того, кого ти знав, вважав хорошим другом. Роман Іваненко - доброволець, гуморист, Воїн з великої літери. Попавши в оточення, на Вугледарському напрямку, бився до останнього поруч зі своїми побратимами. Отримав важке поранення, був взятий в полон. Тримався з 24 січня по 28 лютого. Але від терориста гідної медичної допомоги не отримав! Вчора, завдяки штурму, ворог з позицій був вибитий. Сьогодні Романа евакуювали "на щиті"!" - написав Сімашкевич.

&quot;Завжди ділився теплом з усіма&quot;: на фронті загинув зірка &quot;Ліги сміху&quot; Роман Іваненко

Роман Іваненко (фото: instagram.com/romka_ivanenko)

"Ми завжди пам’ятатимемо його як щирого, доброго юнака, який безмежно обожнював свою родину, цей світ, і завжди ділився радістю, теплом з усіма. Він дійсно Герой! І він завжди буде в нашому серці. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам‘ять захиснику", - додав він.

&quot;Завжди ділився теплом з усіма&quot;: на фронті загинув зірка &quot;Ліги сміху&quot; Роман Іваненко&quot;Завжди ділився теплом з усіма&quot;: на фронті загинув зірка &quot;Ліги сміху&quot; Роман Іваненко&quot;Завжди ділився теплом з усіма&quot;: на фронті загинув зірка &quot;Ліги сміху&quot; Роман Іваненко&quot;Завжди ділився теплом з усіма&quot;: на фронті загинув зірка &quot;Ліги сміху&quot; Роман Іваненко

Роман Іваненко (фото: instagram.com/romka_ivanenko)

Дружина Романа показала у Instagram їхнє останнє спільне фото…

"Ти був для мене всім… Дякую тобі за 10 років щастя… Тепер я не знаю, як жити без тебе, але я буду заради тебе", - написала вона.

&quot;Завжди ділився теплом з усіма&quot;: на фронті загинув зірка &quot;Ліги сміху&quot; Роман Іваненко

Роман Іваненко з дружиною (фото: instagram.com/kate._ivanenko)

Не приховує суму й актор, переможець "Ліги сміху" Олександр Сердюк.

"Ми вже більше не скажемо при зустрічі, десятий раз за день, один одному: "Ромко (Сашко), йоханий бабай, як ти тут опинився? Сто років не бачились". Це був наш прикол, коли ми перетинались на зйомках Ліги, або на фестивалі в Одесі. І кожен наступний раз, навіть якщо він був через 4 хвилини, мав бути ще емоційнішим за попередній…" - пише Сердюк.

&quot;Завжди ділився теплом з усіма&quot;: на фронті загинув зірка &quot;Ліги сміху&quot; Роман Іваненко

Роман Іваненко (фото: instagram.com/romka_ivanenko)

"Пам'ятаю такі останні зустрічі були в січні 2022-го і ми знову робили цей прикол, наче ми вчилися разом, чи ми куми чи ще щось, але обов‘язкова фінальна фраза була: "Блін, тре частіше бачитись, тре якось сісти, поговорити про все…". Але як тепер, Ромко?" - звертається до полеглого колеги Олександр...

"Де б ти не був, я вдячний тобі. Я запам‘ятаю твою доброту, посмішку і буду вдячний за твою відвагу і за те, що захищав нас та країну від клятого ворога... Прощавай, Ромко. Пишаюсь, що був знайомий з тобою", - додає актор.

&quot;Завжди ділився теплом з усіма&quot;: на фронті загинув зірка &quot;Ліги сміху&quot; Роман Іваненко

Роман Іваненко (фото: instagram.com/romka_ivanenko)

Нагадаємо, раніше на війні загинув учасник "Ліги сміху" Ярослав Гаркавко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лига смеха Війна Росії проти України