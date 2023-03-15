Человек-легенда. На фронте погиб известный историк, археолог и преподаватель Юрий Коваленко

14 марта в Бахмуте погиб известный историк, археолог, преподаватель, экскурсовод и великий патриот Украины Юрий Коваленко. Весной 2022 года он защищал Черниговскую область, а параллельно - защитил диссертацию.

О гибели защитника Украины сообщили на его странице в Facebook.

Юрий Коваленко был родом из Глухова, Сумской области. Защищать Украину отправился на восток Украины добровольцем еще в 2014 году. Пока медики решали на медкомиссии, можно ли ему служить, он уехал в Иловайск.

В одном из интервью он рассказал, что имеет несколько образований. Первое - психолога, второе - электрика, а исторический факультет он окончил уже во взрослом возрасте.

Юрий Коваленко погиб в Бахмуте 14 марта (фото: facebook.com/Юрий Коваленко)

Занимался поисковой деятельностью, был участником организации "Черный тюльпан", которая возвращала тела погибших героев домой.

Более 30 лет он занимался археологией, историей, изучал захоронения Второй мировой, был военным археологом, волонтером. До полномасштабной войны работал заведующим научно-исследовательского Национального заповедника "Глухов".

Юрий Коваленко погиб в Бахмуте 14 марта (фото: facebook.com/Юрий Коваленко)

За работу в "Черном тюльпане" был награжден Министерством обороны Украины. Также имеет несколько грамот - от президента Украины "За гуманитарное участие в АТО", "За заслуги перед ВСУ", медаль УПЦ "За жертвенность и любовь к Украине".

Друзья и коллеги оплакивают Юрия Коваленко и на его странице написали много хороших слов о прекрасном человеке.

"Вчера в Бахмуте погиб великий патриот и подвижник, историк, археолог, краевед Юрий Коваленко. Кандидат наук, защитил диссертацию, находясь в ВСУ, прекрасный преподаватель и экскурсовод, фанат музейного дела. Поисковик, участник миссии "Черный тюльпан". Его усилиями удалось найти и идентифицировать тела многих погибших в Иловайске. В феврале-марте прошлого года защищал Черниговскую область, чтобы россияне не прошли дальше на Киев, потом воевал на самых горячих точках", - написала Тамара Гориха Зерня.