Люди з таким характером можуть ніколи не отримати підвищення на роботі

Яка риса шкодить роботі

Експерти розповіли, що люди, з якими "приємно працювати" ніколи не отримають підвищення. Все тому, що керівники ніколи не дозволять працівнику, який одночасно добре виконує роботу та вміє зберігати посмішку на обличчі під час виконання завдань рухатися вгору по кар'єрних сходах.

Тому що вони знають, що можуть продовжувати вас не цінувати, а ви все одно будете посміхатись.

Кар’єрний стратег Анна Генер розповіла, перш ніж сказати "так" завданням, подіям і навіть розмовам на роботі, зробіть паузу та виділіть кілька хвилин, щоб відповісти. Якщо завдання не допоможе вам стати більш помітним, то ввічливо скажіть "ні".

Потрібно шукати можливості не просто виконувати свою роботу, але й додавати цінності, пропонуючи нові способи, які заощадять або принесуть гроші вашій компанії.

Риса, яка вам дійсно потрібна для підвищення

Наполегливість є ключовою рисою особистості, пов’язаною з отриманням підвищення. Вона показує наскільки впевнена у собі людина.

Це не означає бути агресивним чи залякуваним, а показує, як ви вірите у свої здібності та ідеї та наполягаєте на своєму.

Приємні люди можуть бути ефективними лідерами, якщо вони здатні демонструвати повагу та турботу про своїх людей.

Що буде зі співробітниками, які не здатні довести справу до кінця

З працівниками, які не можуть довести до кінця початий проєкт та покидають його на півдорозі, роботодавці прощаються часто. Такі співробітники не вміють планувати, їм постійно заважають обставини непереборної сили для виконання завдання.

Негативним моментом є те, що про зрив дедлайну і нездатність виконати певне завдання часто шеф може дізнатися в день його настання або за декілька днів - якщо сам поцікавиться. Якщо це повторилося декілька разів, то зазвичай, приймаються кардинальні дії.